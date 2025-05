Due codici sconto AliExpress per nuovi utenti: risparmia fin dal primo acquisto!

Se stavi aspettando il momento giusto per fare il tuo primo ordine su AliExpress, questa è la tua occasione. Per tutto il mese in corso, la piattaforma mette a disposizione due codici sconto riservati ai nuovi utenti, validi già dal primo acquisto. Un’iniziativa semplice ma perfetta per chi vuole provare il catalogo sconfinato di AliExpress — dagli accessori tech alla moda, passando per articoli per la casa e prodotti virali visti su TikTok. E perché no, anche i Labubu!

Vedi offerta

La promo IMPERDIBILE per i nuovi utenti AliExpress? Te la spieghiamo noi

Due sconti esclusivi per iniziare a risparmiare su AliExpress

Se stavi aspettando il momento giusto per fare il tuo primo ordine su AliExpress, questa è la tua occasione. Per tutto il mese in corso, la piattaforma mette a disposizione due codici sconto riservati ai nuovi utenti, validi già dal primo acquisto.

5€ di sconto su acquisti da almeno 7€

Il primo codice è pensato per chi vuole iniziare con un piccolo acquisto. Con IT25Q2AFF75 otterrai 5€ di sconto su una spesa minima di 7€, rendendo così praticamente gratuita una buona parte del tuo primo ordine. È perfetto per provare gadget utili per la casa, piccoli accessori tech o regali economici da ricevere in pochi giorni.

8€ di sconto su ordini da almeno 30€

Hai già una wishlist più corposa? Allora punta tutto sul secondo codice: con IT25Q2AFF308 puoi ottenere 8€ di sconto su una spesa minima di 30€. Una soglia facile da raggiungere se stai cercando articoli di maggiore valore, come organizer, auricolari, dispositivi smart o piccoli elettrodomestici. Un’ottima occasione per iniziare a esplorare tutto quello che AliExpress può offrire — con un bel risparmio già al primo carrello.

Come usarli subito

Entrambi i codici possono essere inseriti nella sezione dedicata al check-out, prima di completare l’acquisto. La promozione è attiva solo per i nuovi utenti, quindi assicurati di non aver mai effettuato acquisti su AliExpress con il tuo account. I codici sono validi per tutto il mese in corso, ma come sempre è consigliabile approfittarne il prima possibile: alcuni prodotti più gettonati potrebbero esaurirsi velocemente.

Vedi offerta