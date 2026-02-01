La casa automobilistica coreana rafforza la propria offensiva nel mercato europeo dei veicoli elettrici con un modello pensato specificamente per le esigenze delle famiglie del Vecchio Continente. Kia EV5 rappresenta la risposta del brand a una domanda crescente di mobilità sostenibile senza rinunciare a spazio e praticità quotidiana.

Con dimensioni contenute ma ben sfruttate, questo Sport Utility elettrico si propone come alternativa concreta per chi cerca un'auto a zero emissioni versatile e tecnologicamente avanzata.

Efficiente

La piattaforma E-GMP con architettura da 400 volt costituisce la base tecnica del progetto. I 4,61 metri di lunghezza e soprattutto i 2,75 metri di passo garantiscono un abitacolo spazioso, elemento fondamentale per un veicolo che ambisce a conquistare le famiglie. Dal punto di vista estetico, EV5 segue la filosofia Opposites United nella declinazione Bold for Nature, combinando uno stile squadrato che massimizza i volumi interni con linee dinamiche che alleggeriscono visivamente la carrozzeria.

L'aspetto tecnologico rappresenta uno dei punti di forza più evidenti. La plancia ospita il Panoramic Wide Display, una configurazione a triplo schermo che integra il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, l'infotainment della medesima dimensione e un display touch da 5,3 pollici dedicato al climatizzatore. A completare la dotazione digitale contribuisce anche un head-up display da 12 pollici che proietta le informazioni essenziali sul parabrezza.

Viaggia a lungo

Sul fronte delle prestazioni, il propulsore elettrico eroga 217 cavalli di potenza, corrispondenti a 160 kW, con una coppia di 295 Nm immediatamente disponibile come tipico delle motorizzazioni elettriche. La batteria da 81,4 kWh di capacità permette di coprire fino a 530 chilometri secondo il ciclo di omologazione, un dato che nella guida reale dovrebbe tradursi in un'autonomia più che sufficiente per l'utilizzo quotidiano e i viaggi di media percorrenza.

Le possibilità di ricarica sono molteplici. In corrente alternata EV5 accetta fino a 11 kW, mentre in corrente continua la potenza massima raggiunge i 150 kW. Quest'ultima opzione consente di recuperare dal 10 all'80% della capacità della batteria in appena mezz'ora, un tempo compatibile con una pausa durante i viaggi più lunghi. Particolarmente interessante risulta la funzione Vehicle to Load, che con una potenza fino a 3,6 kW permette di alimentare dispositivi esterni trasformando l'auto in una vera e propria centrale elettrica mobile.

Va bene

Durante la prova su strada emerge chiaramente come il comfort sia stato un obiettivo prioritario in fase di sviluppo. L'insonorizzazione dell'abitacolo filtra efficacemente sia i fruscii aerodinamici sia le vibrazioni provenienti dal manto stradale. L'assetto sospensivo contribuisce a questa sensazione di rilassatezza alla guida, bilanciando adeguatamente comfort e tenuta di strada.

L'architettura E-GMP ha permesso l'implementazione del sistema i-Pedal 3.0, che gestisce la frenata rigenerativa su tre livelli di intensità selezionabili dal conducente. A questi si aggiunge lo Smart Regeneration System Plus, particolarmente intelligente perché utilizza i dati del navigatore per modulare automaticamente frenata e velocità in base al percorso, ottimizzando consumi ed efficienza.

Al volante Kia EV5 si dimostra maneggevole e piacevole, con risposte pronte grazie alla brillantezza tipica dei propulsori elettrici. L'esperienza di guida risulta rilassante nei trasferimenti quotidiani ma sufficientemente coinvolgente quando si desidera sfruttare la potenza disponibile. Il bilanciamento generale privilegia il comfort senza rinunciare a un pizzico di dinamismo quando richiesto.

Prezzi

La gamma commerciale prevede quattro allestimenti denominati Air, Earth, GT-Line e GT-Line Launch Edition, con prezzi che partono da 44.750 euro. Il posizionamento nel segmento C del mercato SUV rende EV5 un competitor diretto di modelli già affermati, puntando sulla combinazione di tecnologia, spazio e autonomia per conquistare clienti sempre più attenti alla mobilità elettrica ma esigenti in termini di praticità quotidiana.