eBay rilancia gli sconti multipli e lo fa con una nuova iniziativa pensata per chi desidera risparmiare in modo semplice e immediato. Da oggi, 2 febbraio, e fino al 15 febbraio, avete la possibilità di approfittare di riduzioni extra sul vostro carrello grazie a un coupon dedicato. L’obiettivo è chiaro: più alta è la spesa, maggiore è lo sconto applicabile, rendendo gli acquisti ancora più convenienti.

Vedi offerte su eBay

Coupon eBay, perché approfittarne?

Il meccanismo è intuitivo e accessibile a tutti gli utenti. Durante il periodo promozionale, vi basterà inserire il codice coupon PSPRFEB26 in fase di checkout per ottenere lo sconto previsto. Non sono richieste procedure complesse: il sistema riconosce automaticamente la fascia di spesa raggiunta e applica il buono corrispondente direttamente al totale dell’ordine.

Le soglie di prezzo sono strutturate per premiare ogni tipo di acquisto. Per una spesa compresa tra 30€ e 49,99€ è previsto un buono da 2€, che sale a 5€ per importi tra 50€ e 149,99€. Gli sconti diventano ancora più interessanti con carrelli più consistenti: 10€ tra 150€ e 299,99€, 15€ tra 300€ e 449,99€, 25€ tra 450€ e 599,99€, fino ad arrivare a un buono di 30€ per spese pari o superiori a 600€.

Questa promozione rappresenta un’occasione ideale per pianificare i vostri acquisti, magari concentrando più prodotti in un unico ordine per accedere alle fasce di sconto più alte. Con un semplice codice e una finestra temporale ben definita, eBay vi offre un modo concreto per ottimizzare la spesa e ottenere un risparmio immediato, senza rinunciare alla libertà di scegliere ciò che desiderate.

Vedi offerte su eBay