Quest’anno, Kinder sorprende tutti gli appassionati di manga e anime con un’edizione speciale delle sue celebri uova di Pasqua: le Kinder “Gran Sorpresa Special Edition” One Piece. Per la prima volta, il mondo del cioccolato incontra quello dei pirati più amati, portando nelle vostre mani un uovo da 220 grammi ricco di dolcezza e sorprese. Questa iniziativa rappresenta una novità assoluta, capace di unire l’emozione di un grande classico del cioccolato con l’avventura dei personaggi creati da Eiichiro Oda.

Tre sorprese in stile Funko Pop!

All’interno di ciascun uovo troverete tre figure componibili ispirate ai protagonisti di One Piece: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Sanji. Le figure riprendono lo stile iconico dei Funko Pop! e vi permettono di collezionare e ricreare la ciurma di Cappello di Paglia direttamente sul vostro scaffale. Grazie a questa formula, Kinder trasforma un semplice uovo di Pasqua in un piccolo tesoro per gli appassionati del manga, che potranno godere della sorpresa e, allo stesso tempo, arricchire la propria collezione.

Per chi desidera acquistare l’uovo con una maggiore certezza di ottenere il Funk Pop desiderato, esistono alcune stime sui pesi delle sorprese: Zoro si aggira tra 426 g e 440 g, Sanji tra 440 g e 460 g, mentre Luffy pesa circa 464 g. Questi riferimenti vi permettono di scegliere con maggiore consapevolezza quale uovo portare a casa, riducendo il rischio di duplicati e completando la vostra collezione con i personaggi che vi mancano.

Le uova di Pasqua One Piece di Kinder non sono solo un dolce regalo per la festività, ma rappresentano anche un pezzo da collezione per tutti i fan dell’anime e del manga. Che le vogliate gustare o esporre, queste uova uniscono sorpresa, qualità e passione per One Piece, rendendo la Pasqua un momento ancora più speciale. Con i personaggi più amati della ciurma di Cappello di Paglia, ogni uovo diventa un’occasione per vivere un’avventura unica tra cioccolato e collezionismo.