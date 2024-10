Non perdere MAI di vista il tuo cane con questo GPS, e fa anche da tracker di sonno e fitness! (-40%)

Siete alla ricerca di un modo per garantire la sicurezza del vostro amico a quattro zampe di taglia grande durante le vostre avventure all'aperto? Non cercate oltre. Il GPS per cani Tractive XL Adventure è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 59,39€ e da 4€ mensili per la SIM, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 99,99€. Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per dotarvi di un dispositivo all'avanguardia che vi permetterà di monitorare costantemente la posizione e l'attività del vostro fedele compagno.

GPS per cani Tractive XL Adventure, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo di localizzazione è l'alleato perfetto per i proprietari di cani di taglia grande che amano l'esplorazione e l'avventura. Se il vostro amico peloso pesa più di 22 kg e avete il desiderio di concedergli la libertà di correre e giocare in spazi aperti senza compromettere la sua sicurezza, il Tractive XL Adventure è la soluzione ideale. È particolarmente adatto a chi frequenta aree boschive, montane o rurali, dove il rischio di smarrimento è più elevato. La robustezza del dispositivo, garantita dal rivestimento in fibra di vetro e dalla completa impermeabilità, lo rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica e ambientale.

La vera forza del Tractive XL Adventure risiede nelle sue funzionalità avanzate. La localizzazione GPS in tempo reale vi permette di conoscere la posizione esatta del vostro cane in qualsiasi momento, senza limiti di distanza, grazie alla copertura mobile LTE o 2G. Le notifiche antifuga vi avvisano immediatamente se il vostro amico dovesse allontanarsi da un'area prestabilita, mentre il monitoraggio dell'attività e del sonno vi fornisce preziose informazioni sul suo benessere quotidiano. La possibilità di impostare recinti virtuali aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendovi di definire zone sicure e ricevere avvisi se il cane dovesse oltrepassarle.

Un aspetto da non sottovalutare è l'incredibile autonomia della batteria, che può durare fino a un mese con una singola carica, variando in base all'uso e alla copertura di rete. Questa caratteristica rende il Tractive XL Adventure particolarmente adatto per lunghe escursioni o vacanze all'aria aperta. Inoltre, la funzione di registrazione delle passeggiate vi permette di tenere traccia di tutte le vostre avventure insieme, creando un diario digitale delle vostre esplorazioni.

Al prezzo scontato di 59,39€, il GPS per cani Tractive XL Adventure rappresenta un investimento eccellente per la sicurezza e il benessere del vostro cane di taglia grande. La combinazione di robustezza, funzionalità avanzate e lunga durata della batteria lo rende uno strumento indispensabile per ogni proprietario che desidera concedere libertà al proprio animale senza rinunciare alla tranquillità. Ricordate che è necessario un abbonamento a partire da 4€ al mese per usufruire del servizio, ma la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni vi permette di testare il prodotto senza rischi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di rendere ogni avventura con il vostro amico a quattro zampe più sicura e serena.

Vedi offerta su Amazon