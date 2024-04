Offerta DAZN: 19,99€ al mese per goderti il finale di campionato al top!

Ci stiamo ormai dirigendo verso la fine del campionato di Serie A TIM, il quale si concluderà il 26 maggio, e se desiderate seguire ogni partita della vostra squadra del cuore senza appesantire il portafogli, non potete perdervi la nuova promozione di DAZN. Fino al 28 aprile, infatti, potrete approfittare della nuova offerta e spendere solamente 19,90€ al mese per i primi 4 mesi per il piano standard!

Offerta DAZN, perché approfittarne?

DAZN è la piattaforma di abbonamento perfetta per gli amanti del calcio, offrendo tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT, l'intera UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, oltre a molti altri campionati europei e internazionali come la FA Cup e LaLiga EA Sports. Gli abbonati possono anche accedere a canali dedicati alla loro squadra preferita, con interviste, servizi e notiziari speciali.

Ma DAZN non è solo calcio; è ideale anche per gli appassionati di altri sport come il basket, con trasmissioni della Serie A UnipolSai, Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League. E non mancano canali dedicati a tennis, ciclismo, rugby, boxe, sport invernali e molto altro. A questo prezzo, l'offerta è davvero imperdibile.

Approfittando di questa promozione, potrete risparmiare notevolmente sui primi 4 mesi dell'abbonamento Standard, che consente la registrazione fino a 6 dispositivi e lo streaming simultaneo su massimo 2 dispositivi sulla stessa rete internet. Al termine dell'offerta poi, potrete decidere se rinnovarlo a 40,99€ al mese o se disdirlo senza sovrapprezzi.

Con un servizio così completo e conveniente, vi consigliamo di cogliere al volo questa opportunità. Vi rimandiamo, dunque, al sito ufficiale di DAZN per maggiori dettagli e per attivare l'offerta!

