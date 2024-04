CHE SPETTACOLO questo mini cabinato di Pac-Man! Solo 41€!

Come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di questa Amazon Gaming Week, le offerte messe a disposizione dallo store in tema di videogiochi sono davvero tantissime e, tra queste, non mancano, ovviamente, tante ottime occasioni per acquistare splendidi videogame a prezzi scontati. Tuttavia, oltre ai classici giochi console, lo store sta anche proponendo molte chicche del tutto inattese, ed ovviamente con prezzi scontati, com'è il caso di questo bellissimo mini cabinato dedicato a Pac-Man, e prodotto su licenza da MyArcade. Un articolo splendido, originariamente venduto a circa 50 euro, ed oggi in sconto a soli 41,99€!

Mini cabinato arcade di Pac-Man, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cabinato arcade Pac-Man di My Arcade rappresenta un'opzione irresistibile per gli amanti dei videogiochi retrò e per coloro che desiderano aggiungere un tocco di nostalgia alla propria collezione di videogame o, perché no, alla propria scrivania! Dotato di un joystick reattivo, un display da 6,7 pollici e un audio regolabile, questo cabinato non è, infatti, solo un "oggetto giocabile", ma è anche un bellissimo pezzo da collezione e da esposizione che, ne siamo certi, non sfigurerebbe su nessuna scrivania!

Destinato non solo agli adulti che hanno vissuto le sfide nei labirinti sui cabinati d'epoca, ma anche per i nuovissimi fan, che magari saranno attratti dalla sua indubbia bellezza, questo micro cabinato arcade si propone con una versione completamente giocabile del classico Pac-Man degli anni '80, così come lo si poteva giocare sui cabinati dell'epoca che, per altro, erano impreziositi dalle medesime decalcomanie che adornano questa versione in piccolo, progettata per riprendere appieno quello che era il design dei cabinati ufficiali prodotto al tempo per le sale giochi di tutto il mondo!

Parliamo, quindi, di un prodotto estremamente fedele alle origini, venduto ad un prezzo davvero invitante, e pensato per offrire agli appassionati di retrogaming, un gadget non solo bello da vedere e possedere, ma anche perfettamente funzionante e giocabile, con cui rivivere l'esperienza "classica" e arcade di Pac-Man tra una pausa e l'altra dallo studio o dal lavoro.

Vedi offerta su Amazon