Questo controller a tema Zelda è BELLISSIMO! Costa solo 25€

La Amazon Gaming Week si sta dimostrando un'occasione davvero ottima per fare affari di spessore nell'ambito del mondo del gaming, con tanti videogame in sconto a prezzi eccezionali, ma anche tantissimi accessori a prezzi da svendita, perfetti per chi non aspettava altro che occasioni simili per rimettere "in sesto" la propria postazione da gaming. Un esempio, in tal senso, è l'offerta relativa a questo splendido controller PowerA per Nintendo Switch dedicato a Link da The Legend of Zelda, attualmente in sconto al prezzo di appena 25,51€!

Controller PowerA per Nintendo Switch di Zelda , chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller PowerA per Nintendo Switch ispirato a Zelda è una scelta eccellente per i giocatori che desiderano un'esperienza di gioco di qualità, affidandosi ad un controller dalla buona fattura, con un imput lag minimo, e dotato di un grip sufficiente a rendere confortevole ogni sessione di gioco. Parliamo, inoltre, di un controller cablato e che, grazie al suo ingresso per jack audio da 3,5 mm, può garantire anche l'aggancio di un headset, per poter giocare in assoluta tranquillità e nel pieno coinvolgimento.

Dotato di tasti liberamente mappabili tramite software, trattandosi di un controller cablato non richiede batterie, e dispone di un cavo USB rimovibile da 3 metri, per una comodità di gioco assoluta, e che non richieda di restare necessariamente "incollati" alla console o al PC.

Insomma, proposto com'è al prezzo accessibile di 25,51€, questo ottimo controller PowerA a tema Zelda si propone come una scelta ideale di funzionalità avanzate e design di alta qualità. Un prodotto ben fatto, dalla splendida livrea a tema, e che grazie alla sua ergonomia ed alle opzioni di personalizzazione, offre al giocatore un sistema di controllo bello da vedere, e decisamente piacevole da utilizzare.

