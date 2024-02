Quasi 300€ in meno su questa Tavoletta Grafica di Wacom, da non perdere!

Siete artisti professionisti o progettisti alla ricerca di una tavoletta grafica in grado di offrirvi un'esperienza creativa senza pari? Amazon presenta il Wacom Cintiq Pro 24: uno display interattivo con Wacom Pen Pro 2 al prezzo di 1999,90€, ridotto da 2292,06€. Questo significa un risparmio del 13% sulla quotazione originale. Perfetto per chi desidera unire praticità e alta definizione nel disegno digitale, è compatibile sia con Windows che OS X. Approfittate di questa offerta per portare la vostra creatività a nuovi livelli di precisione e naturalezza.

Tavoletta Grafica 24" Wacom, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della tavoletta grafica Wacom Cintiq Pro 24 è fortemente consigliato agli artisti professionisti e ai progettisti che ricercano un compagno affidabile e di alta performance per le loro creazioni digitali. Grazie alla sua compatibilità sia con Mac che con PC, questo display interattivo incontra le necessità di chi utilizza programmi di elaborazione grafica avanzati, sia in 2D che in 3D. Con una risoluzione ultra HD 3840 x 2160 px, uno spazio di colore del 99% Adobe RGB e la tecnologia della Wacom Pro Pen 2, è capace di offrire un'esperienza di disegno fluida, precisa e incredibilmente naturale.

La dotazione include tutto il necessario per iniziare a lavorare immediatamente, compresi i cavi per la connessione, un set di punte di ricambio per la penna e un pratico telecomando. Questa offerta si rivolge particolarmente a coloro che desiderano portare la propria arte digitale al livello successivo, sperimentando una libertà creativa senza precedenti.

In conclusione, la tavoletta grafica Wacom Cintiq Pro 24 si rivela un investimento eccezionale per professionisti del disegno digitale alla ricerca di precisione, qualità e comfort nel processo creativo. La combinazione di alta definizione, precisione del pennino e ampio spettro cromatico rendono ogni progetto un'esperienza unica. Vi consigliamo l'acquisto per elevare le vostre creazioni digitali al livello successivo con uno strumento professionale di ineguagliabile qualità. La trovate su Amazon a 1999,90€ con lo sconto del 13%.

