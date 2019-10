Offerta TV OLED | LG rimborsa fino a 600 euro sui modelli 2019!

Vi segnaliamo l'avvio di un'ottima promozione da parte di LG sull'acquisto di una nuova TV OLED! La promozione è valida già dal 1 ottobre all’8 novembre 2019, sia online che nei negozi, ed offre un rimborso fino a 600 euro sull’acquisto di una TV del 2019.

Vi segnaliamo l’avvio di un’ottima promozione da parte di LG sull’acquisto di una nuova TV OLED! La promozione è valida già dal 1 ottobre all’8 novembre 2019, sia online che nei negozi, ed offre un rimborso fino a 600 euro sull’acquisto di una TV del 2019. Stiamo parlando, quindi, degli ultimi prodotti di LG, caratterizzati dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie AI Picture, AI Brightness e AI Sound, che collaborano per offrire il meglio della qualità audio e video a seconda del programma fruito. Non dimentichiamo, inoltre, che tutti gli LG OLED del 2019 hanno integrata la compatibilità con piattaforme quali Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Airplay 2, garantendo quindi la massima connettività tra vari dispositivi ed interfacce, così da integrarsi perfettamente in un ambiente smart.

Sono diverse le TV aderenti all’iniziativa, ed a seconda del formato è possibile ricevere un cash back nei tagli da 200, 400 o 600 Euro.

Per ottenere un rimborso di 600 Euro è necessario acquistare una TV OLED di LG con taglio da 77 pollici, dei modelli OLED77W9 e OLED77C9.

Scegliendo invece una Tv OLED da 65 pollici dei modelli OLED65W9, OLED65E9, OLED65B9 e OLED55E9, si avrà diritto a 400 euro di rimborso, mentre sui formati da 55 pollici, modelli OLED55C9 e OLED55B9, il rimborso sarà di 200 euro. Per consultare l’informativa completa dell’inziaitiva, e per verificare la reperibilità dei modelli in base al vostro territorio, vi consigliamo infine di dare un’occhiata alla pagina ufficiale sul sito del produttore, che potete consultare qui.

Modelli disponibili online

Inoltre è possibile acquistare i modelli che partecipano a questa iniziativa anche in questi negozi fisici: Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia, Salvadori.

