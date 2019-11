Offerte Black Friday anticipate su Fire TV Stick 4K e Echo Show 5 acquistando tramite Alexa

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

Ovviamente tale promozione vale solo per i prodotti menzionati ma siamo certi che se dovesse funzionare sarà solo un test per qualcosa di più articolato nell’immediato futuro. Lasciandovi quindi all’acquisto, ne approfittiamo però per ricordarvi che in vista del Black Friday, su Amazon sono in offerta – stavolta per tutti – anche molti dispositivi Echo. Mentre, proprio in merito al Black Friday,vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea per suggerirvi i migliori acquisti del venerdì nero dello shopping. Se vorrete scoprire le migliori occasioni di acquisto e di scontistica il nostro consiglio è di fiondarvi ad aggiungere tra i preferiti la nostra sezione dedicata proprio al Black Friday 2019, così da non perdervi neanche uno dei nostri articoli dedicati al tanto atteso Black Friday 2019!

Prodotti Echo in offerta su Amazon

