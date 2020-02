Offerte del giorno Amazon, -40% su termostati e valvole smart Tado

Come da quotidiana abitudine, anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno di Amazon dove, come avrete notato, il mese di febbraio è decisamente partito con il botto! Il portale sembra infatti più che mai voglioso di attirare la nostra attenzione in queste fredde giornate che anticipano il tanto atteso giorno di San Valentino e, nel farlo, si sta spendendo già da diversi giorni in promozioni intriganti e in prezzi stracciati. Un esempio sono certamente le ottime DRAM Crucial Ballistix, con sconti che arrivano anche al 28% del prezzo originale, ma di casi simili ce ne sono a bizzeffe, con diversi brand come Sonos e Jabra già impegnati nella proposta di sconti in occasione della giornata dedicata agli innamorati.

Per quanto riguarda, invece, le offerte proposte proprio oggi, il grande protagonista è certamente il kit base Tado°, termostato intelligente che permette la gestione del riscaldamento grazie ad una apposita app, con risparmi certificati fino al 31% sui costi di riscaldamento. Il prezzo della promozione è ottimo, visto lo sconto del 45% che fa scendere gli originali 199,99 Euro a soli 109,99! Grazie a Tado° potrete monitorare costantemente l’ambiente casalingo ed utilizzando le funzioni offerte sull’analisi dell’aria interna ed esterna, potrete bilanciare di conseguenza la temperatura della vostra abitazione abbassando così i costi in bolletta.

Dotato della funzione Auto-assist, è inoltre in grado di bilanciare automaticamente la temperatura, riuscendo persino a rilevare eventuali finestre aperte. Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento presenti sul mercato, Tado° è anche perfettamente integrato con Alexa, Apple homekit e Google Assistant, così da garantire tutte le funzionalità tipiche dei moderni sistemi di domotica, anche entry level. Questa, comunque, è solo una delle tante offerte della giornata su Amazon e, come sempre, nel tentativo di facilitare i vostri acquisti abbiamo selezionato per voi alcune tra le migliori proposte disponibili. Come sempre, l’invito è quello di quello di dare quindi un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!