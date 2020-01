Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Ecovacs in forte sconto!

Con il mese di gennaio che si avvia verso la sua conclusione e le offerte relative al periodo di saldi che si giocano le ultime cartucce utili prima dell’inizio del prossimo mese, anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata agli sconti Amazon del giorno, che dopo un inizio mese decisamente sottotono, hanno progressivamente riacquistato spessore grazie ad iniziative davvero molto convenienti. Offerte lunghe, prolungate e vantaggiose che, ad esempio, ci hanno permesso la scorsa settimana di acquistare tantissimi ottimi prodotti in forte sconto come è stato il caso degli accessori Trust, degli speaker bluetooth Ultimate Ears o di tanti notebook e monitor venduti a prezzi davvero eccezionali.

Altro giro, altra corsa, questa settimana si torna a parlare di elettrodomestici, con in testa gli ottimi aspirapolvere robot dell’azienda cinese Ecovacs che, già da qualche anno a questa parte, si è conquistata la propria fetta di mercato a dispetto della concorrenza della più blasonata iRobot e dei suoi Roomba. Efficienti, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e soprattutto funzionali, gli aspirapolvere robot Ecovacs sono prodotti di grande qualità, con accessori adatti a diverse esigenze di pulizia (dai tappeti, al lavaggio dei pavimenti sino alla pulizia di appartamenti in cui sono presenti animali) e godono di performance che hanno ben poco da invidiare alla ben nota linea Roomba.

Ebbene su Amazon sono disponibili alcune ottime promozioni relative proprio a questi prodotti, con in testa l’ottimo Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO 920, arrivato sul mercato appena 5 mesi fa, e dotato di tecnologia laser Smart Navi 3.0, che permette una mappatura perfetta della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza e senza rischiare che il robot possa incastrarsi o bloccarsi nel corso della sua pulizia erratica. Venduto generalmente a 499,99€, è oggi in sconto a 399,98! Un prezzo eccezionale per l’acquisto di quello che sarà – fidatevi di noi – un eccellente alleato nella pulizia di casa.

Ovviamente non è finita qui, perché tra le offerte di oggi c’è anche spazio per tantissima altra tecnologia a buon mercato. Prodotti che abbiamo selezionato per voi e che troverete la nostra selezione con le migliori offerte della giornata. L’invito, come sempre, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

