Offerte del giorno eBay: Huawei P30 Lite e altri smartphone in offerta

P30 Lite è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di tanta autonomia in dimensioni compatte e ad un prezzo ragionevole. Prezzo che, per inciso, non ha affatto leso al comparto fotografico, specie grazie all’ottima fotocamera da 48 Megapixel, che riesce a cogliere una grande quantità di dettagli restituendo foto vivide e pulite. Persino in notturna il dispositivo ha dimostrato di poter dare il meglio di sé, grazie ad una “modalità notte” che in tante occasioni riesce a fare davvero la differenza. Insomma, un acquisto davvero consigliato, specie se si considera che al prezzo di circa 200€, per quanto la concorrenza sia agguerrita, raramente si riscontrano performance così soddisfacenti ed apprezzabili.

