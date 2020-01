Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy 10e e tanti prodotti Electrolux

Siamo ormai a metà della penultima settimana di gennaio ed anche oggi è arrivato il momento di scoprire insieme quali sono le offerte che Amazon ha riservato per noi nella giornata di oggi. Come saprete, i giorni appena trascorsi sono stati molto intensi dal punto di vista di sconti e promozioni, con il famoso portale dello shopping intento a proporci numerosissimi prodotti in saldo, a marchio dei migliori brand dei diversi mercati riferimento: Trust, Ultimate Ears, Tado° e De’Longhi sono solo alcuni dei brand i cui prodotti sono vertiginosamente scesi di prezzo, e le cui offerte vi abbiamo puntualmente segnalato attraverso i nostri quotidiani aggiornamenti.

Ebbene per quanto riguarda oggi, la situazione si fa certamente meno incalzante rispetto ai giorni scorsi, ma questo non vuol dire che non manchino prodotti in offerta che val la pena segnalarvi. Amazon abbonda infatti di offerte di rilievo e, tra queste, abbiamo deciso di proporvi lo sconto di Samsung Galaxy s10e, che dagli originali 779,00€ è ora in sconto a soli 520,13€, con un risparmi netto di oltre 250€! Offerta interessante, specie perché stiamo parlando di uno smartphone con tutti i crismi, sostanzialmente la versione più piccola ed economica della linea S10 che, al netto di alcune rinunce, si è presentato da subito come un prodotto interessante, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico.

Pur rinunciando alla fotocamera zoom, Galaxy S10e resta un dispositivo con un hardware da top di gamma. Un prodotto che vi consigliamo caldamente e che può far la felicità di chiunque cerchi uno smartphone solido, esteticamente impeccabile e con un hardware da vero top di gamma! Ma non è tutto! Perché su Amazon sono in offerta anche tantissimi prodotti per la cucina targati Electrolux: brand svedese che già da tempo si è imposto all’attenzione degli amanti della cucina grazie ai suoi eccellenti elettrodomestici: mixer, impastatrici, macchine per il caffè, tra gli sconti proposti da Amazon c’è spazio per tantissime esigenze di acquisto diverse, con prezzi bassi che vi permetteranno di portarvi a casa alcuni dei migliori elettrodomestici del mercato!

Ed a proposito di elettrodomestici: prima di lasciarvi agli sconti che abbiamo selezionato per voi, vi ricordiamo ancora una volta che anche che su Amazon è ancora disponibile l’offerta dedicata ai prodotti Philips per la cucina e la cura della persona.

Fino al 28 gennaio, infatti, acquistando 150€ in prodotti Philips cucina e per la cura della persona si ha diritto ad ulteriori 40€ di sconto sul carrello! L’unica condizione è che si tratti di prodotti venduti direttamente da Amazon ma, in questo caso, poco male, perché proprio questi ultimi sono già venduti a prezzo scontato! Dai ferri da stiro ai rasoi elettrici ce n’è davvero per tutti i gusti!

Detto ciò, come sempre abbiamo selezionato per voi tanti ottimi prodotti in sconto ma l’invito, ovviamente, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

