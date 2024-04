Oppenheimer arriva su Sky Cinema, ecco come guardarlo!

Oppenheimer, vincitore di ben 7 statuette agli Oscar 2024, tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista e Miglior Fotografia, è un film davvero incredibile, uno di quelli che, almeno una volta nella vita, vanno visti. Se, dunque, volete recuperarlo - o se semplicemente volete fare un rewatch - sarete felici di sapere che sarà disponibile in streaming su Sky Cinema e NOW TV a partire da lunedì 29 aprile!

Oppenheimer, come vederlo su Sky Cinema?

Gli abbonati a Sky Cinema potranno godersi il film direttamente con il proprio abbonamento. Oppenheimer, infatti, verrà trasmesso su Sky Cinema Uno per la prima volta il 29 aprile alle ore 21:15 (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection). Inoltre, lo potrete poi trovare comodamente on demand nell'ampio catalogo di film di Sky Cinema e Now.

Per coloro che non sono ancora abbonati, c'è la possibilità di approfittare di una promozione che include Sky Cinema, Netflix e Paramount+ a soli 29,00€ al mese, offrendo un notevole risparmio rispetto all'acquisto delle tre piattaforme separatamente, che verrebbe ben 44€. Insomma, si tratta di un'opportunità ottima non solo per vedere Oppenheimer, ma per iniziare a godere di ben tre cataloghi di servizi in streaming, con migliaia di film e serie tv!

Abbonati ora a Sky Cinema