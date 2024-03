Oscar 2024: dove vedere Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling?

Nonostante Barbie abbia vinto solamente una statuetta agli Oscar 2024, venendo premiato per la Miglior Canzone Originale con il brano "What Was I Made For?" di Billie Eilish, è comunque uno dei film che ha fatto maggiormente parlare di sé per l'esuberante performance di Ryan Gosling. Ebbene, se non avete avuto modo di guardarlo alla sua uscita al cinema lo scorso anno e ora ne siete incuriositi siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti i modi in cui guardarlo.

Inoltre, se volete scoprire dove vedere anche gli altri film vincitori degli Oscar 2024 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Dove vedere Barbie in streaming

Al momento Barbie è disponibile per l'acquisto su varie piattaforme al prezzo di 4,99€. Vi basterà, dunque, scegliere la piattaforma di cui avete un account e acquistarlo, in modo da averlo in modo permanente nella vostra libreria.

Dove acquistare Barbie in Blu-Ray al miglior prezzo

Se, invece, siete fan dell'edizione fisica dei film e volete acquistare il Blu-Ray di Barbie, lo potete trovare su Amazon sia nella versione standard che in 4K Ultra HD, e anche in edizione speciale Steelbook.