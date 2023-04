Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere con cui affrontare velocemente e in scioltezza la Primavera e le relative pulizie stagionali ma, al contempo, vi andrebbe di risparmiare qualche soldo sul vostro acquisto, allora occhio a questa offerta Amazon, perché potrete acquistare un elettrodomestico davvero eccezionale, con uno sconto del 41%!

Sul portale, infatti, è disponibile a prezzo scontatissimo lo splendido Bissell Icon Turbo, un aspirapolvere senza fili potente e versatile che, dai suoi originali 337,89€, è in sconto oggi a 199,99€, ed è dunque disponibile con uno sconto di ben 137 euro!

Si tratta indubbiamente di un affare, specie considerando quella che è la potenza di questo prodotto che, grazie al suo motore digitale ad alte prestazioni da 400 W, è in grado di garantirvi pulizie profonde ed accurate fino ad un massimo di 50 minuti, che non sono pochi per questa specifica categoria di prodotti, specie considerando che la media del mercato si attesta tra i 20 ed i 30 minuti.

Parliamo, inoltre, di un aspirapolvere progettato con un corpo leggero e maneggevole e che, con il suo peso complessivo di appena 3,18 Kg, vi permetterà di pulire senza troppi problemi qualsiasi angolo della vostra casa, comprese superfici e mobili sopraelevati, risultando così una scelta ideale per chiunque cerchi un prodotto in grado di sopperire alle pulizie di qualsiasi spazio domestico, soffitte incluse.

Il merito è anche dell’ottima spazzola rotante anti-groviglio progettata da Bissell che, grazie al suo design brevettato, vi garantirà una pulizia senza intoppi, grazie ad un intelligente sistema di raccolta e aspirazione della sporcizia, che evita blocchi causati da eventuali ostruzioni.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero di grande pregio e, per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

