Ultimi 2 giorni per attivare GRATIS WiFi Power Top, l'offerta fibra più completa di TIM!

Se siete alla ricerca di un'offerta completa per la connessione Internet a casa, vi consigliamo di approfittare dell'offerta TIM WiFi Power Top, un pacchetto tutto incluso che porterà a casa vostra la fibra ultraveloce di TIM a soli 30,90€ al mese. Se sottoscriverete l'offerta entro il 10 maggio, i costi di attivazione sono gratis!

Abbonatevi subito per risparmiare 5€ per 24 mesi con il Bonus Rottamazione e avere i costi di attivazione azzerati!

TIM WiFi Power Top, perchè approfittarne?

Con TIM WiFi Power Top potete connettervi alla rete fibra di TIM con velocità fino a 10 Gbps, offrendovi un'esperienza di navigazione senza precedenti. Ma le sorprese non finiscono qui: se attivate la promozione online, l'offerta include chiamate illimitate per 24 mesi. Inoltre, con TIM WiFi Power Top avrete la garanzia di una copertura Internet in tutta la casa. E per rendere ancora più allettante l'offerta, l'attivazione online entro il 10 maggio non comporta alcun costo aggiuntivo.

Il cuore di questa offerta è il modem TIM 10Gb che viene fornito in dotazione, progettato per garantire le massime prestazioni con tecnologia WiFi 6 e assicurarvi una rete domestica stabile e veloce. Inoltre, TIM Navigazione Sicura vi proteggerà dai rischi di navigazione su Internet, mentre TIM Navigazione sempre attiva è il servizio di backup LTE che vi garantirà la continuità della connessione in casa nel caso non sia disponibile la connessione fibra.

La procedura per abbonarsi è semplice: verificate la copertura per il vostro indirizzo, richiedete l'attivazione dell'offerta online e fissate un appuntamento con il tecnico per l'installazione. Vi ricordiamo che le chiamate illimitate sono valide per 24 mesi, e al termine di questo periodo, l'opzione Voce avrà un costo di 5€ al mese. Non perdete altro tempo, connettetevi alla fibra ultraveloce di TIM con TIM WiFi Power Top e iniziate a godere di una connessione affidabile e veloce da subito. Attivate la promozione online entro il 10 maggio per beneficiare dell'offerta senza costi di attivazione, a soli 30,90€ al mese!

