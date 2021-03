Panasonic, ecco la nuova linea di TV LED e OLED per il 2021

Tramite un comunicato stampa, e dopo aver mostrato il suo nuovo top di gamma OLED, il JZ2000, al CES di Las Vegas, Panasonic ha presentato anche gli altri prodotti che faranno parte della line up 2021.

In particolare, la fascia alta delle smart TV OLED sarà composta, oltre che dal JZ2000, anche dai modelli JZ1500 e JZ1000, i quali saranno disponibili nelle varianti da 65″, 55″ e 48″. Tutta la serie sarà dotata del processore HCX Pro, che, attraverso la nuova modalità Auto AI, riesce a rilevare se il contenuto da riprodurre è, ad esempio, un film o una partita, e regola la qualità delle immagini di conseguenza per regalare agli spettatori un’esperienza visiva ottimale e dettagliata. Oltre al processore HCX AI Pro, i nuovi televisori OLED supporteranno la modalità Game Mode Extreme, che riduce la latenza a uno dei valori più bassi sul mercato dei TV OLED. Tutti i modelli OLED supporteranno anche la tecnologia AMD FreeSync Premium che permette di eliminare l’effetto di tearing delle immagini per ottenere un’esperienza di gioco fluida.

Il TV LED JX940 è stato realizzato per i giocatori più accaniti. Equipaggiato anch’esso con il processore HCX Pro AI, il televisore monta pannello HDR Cinema Display Pro a 120 Hz con un ampio angolo di visione. La tecnologia Intelligent Clear Motion permette di avere immagini fluidissime e a prova di sfarfallio anche nelle azioni più concitate. La presenza del processore HCX Pro AI assicura pieno supporto alle specifiche dello standard HDMI 2.1, in particolare le frequenze di aggiornamento VRR (Variable Refresh Rate) e HFR (High Frame Rate), oltre a AMD FreeSync Premium. La serie JX940 sarà disponibile nei formati 75”, 65”, 55” e 49”.

Infine, abbiamo la serie JX800, equipaggiata con il processore HCX ampiamente apprezzato sulla gamma 2020, che offre la funzione HDR Bright Panel Plus e a un ampio catalogo di servizi di streaming, proponendosi quindi come l’ideale per vedere in famiglia film e serie TV. Per la prima volta, inoltre, JX800 combina il processore HCX ad Android, senza rinunciare all’intuitività del sistema operativo My Home Screen di Panasonic. La serie JX800 sarà disponibile in diversi formati: 65”, 58”, 50” e 40”.

Le smart TV Panasonic 2020 offrono tantissime tecnologie all’avanguardia, come la Filmmaker Mode con Intelligent Sensing, Dolby Vision e il formato HDR10+ Adaptive su tutta la gamma, così come le tecnologie HDR10 e Hybrid Log Gamma, mentre i modelli OLED 2021 e LED JX940 potranno contare anche su Dolby Vision IQ.

Inoltre, tutti i modelli fino ai televisori a LED JX940 (inclusi) saranno provvisti di due porte HDMI che supportano le varie funzioni messe a disposizione dallo standard HDMI 2.1, come High Frame Rate (HFR) e Variable Refresh Rates (VRR). Inizialmente, questi ingressi supporteranno i segnali 4K ma, in caso di High Frame Rate 4K e VRR 4K a 120 Hz, mostreranno solo la metà della risoluzione verticale. Nel corso dell’anno sarà pubblicato un aggiornamento del firmware ripristinerà il supporto integrale dell’High Frame Rate 4K, mentre per il VRR 4K a 120 saranno diffuse ulteriori informazioni in futuro.