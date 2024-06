TV OLED Panasonic a 764€? Sì, grazie allo sconto Amazon del 55%!

Oggi sembra incredibile poter acquistare una smart TV OLED a soli 764€, anche se si tratta di modelli inferiori ai 55 pollici. Ancora più sorprendente è che questo prezzo riguarda un prodotto Panasonic, un marchio considerato il punto di riferimento dagli appassionati nel campo delle smart TV, pur riconoscendo l'eccellenza dei modelli concorrenti. Il modello OLED entry-level di Panasonic, l'MZ700, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinario, con uno sconto del 55% che porta il prezzo finale a soli 764€.

Panasonic TX-48MZ700E, chi dovrebbe acquistarla?

La MZ700E di Panasonic è stata progettata per chi cerca un'esperienza televisiva di alto livello, offrendo una qualità dell'immagine superba e un audio coinvolgente. È ideale per gli appassionati di cinema che desiderano godersi i loro film preferiti con colori vivaci ma precisi, contrasto illimitato e neri profondi, grazie al 4K Colour Engine PRO che ottimizza le aree scure e luminose.

Inoltre, il supporto per Dolby Vision, HDR10 e HLG assicura colori ultra-realistici e un contrasto migliorato per una visione cinematografica su qualsiasi tipo di contenuto. Con il supporto integrato di Android TV, questa smart TV soddisfa anche chi desidera avere tutto a portata di mano: da Disney+ a Netflix, passando per Amazon Prime e YouTube, oltre alla possibilità di effettuare lo streaming dei propri dispositivi smart tramite Chromecast.

I giocatori troveranno il loro alleato perfetto, grazie alla modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e al supporto VRR per un gaming fluido e privo di lag. A completare l'offerta, un design elegante che si abbina facilmente a ogni arredamento, rendendo la Panasonic TX-48MZ700E ottimale per chi non vuole rinunciare a nulla in termini di qualità visiva e di funzionalità.

Vedi offerta su Amazon