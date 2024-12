Partecipa al concorso VisionOttica e scopri come vincere una carta regalo da 100€!

Per tutti gli appassionati di premi esclusivi, VisionOttica offre un’opportunità unica e imperdibile. Partecipando al concorso gratuito “Premi in vista”, attivo fino al 30 novembre 2025, potreste vincere ogni giorno una carta regalo da 100€ o aggiudicarvi il premio finale: un viaggio indimenticabile in Lapponia. Questa iniziativa è pensata per regalarvi un’esperienza straordinaria, che siate amanti dello shopping o della magia del Nord.

Vedi il profilo Instagram di VisionOttica

Concorso VisionOttica "Premi in vista": come partecipare

Partecipare al concorso è semplice e accessibile a tutti. Se preferite partecipare su Instagram, è sufficiente seguire il profilo ufficiale @visionottica_official, commentare il post dedicato al concorso utilizzando la parola chiave REGALO e completare la registrazione seguendo le istruzioni che riceverete in chat. Così facendo, potrete concorrere ogni giorno per vincere una carta regalo VisionOttica del valore di 100€, ideale per un acquisto speciale o un dono indimenticabile.

Se invece amate le esperienze più coinvolgenti, potete recarvi in uno dei centri VisionOttica aderenti e richiedere la “Lettera a Babbo Natale”. Dopo aver scattato una foto con la lettera, condividetela nelle vostre storie su Instagram taggando @visionottica_official. Con questa semplice azione, parteciperete all’estrazione finale per un viaggio esclusivo in Lapponia per due persone.

Il viaggio in Lapponia è un’esperienza irripetibile, pensata per farvi vivere la magia del grande Nord. Questo premio include un soggiorno di cinque giorni in un hotel 4 stelle con voli andata e ritorno, trasferimenti inclusi e una suggestiva escursione in motoslitta per ammirare le spettacolari aurore boreali.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vincere ogni giorno una carta regalo o di vivere un viaggio da sogno. Seguite subito il profilo @visionottica_official, commentate il post con la parola chiave e lasciatevi sorprendere dalla fortuna. Buona fortuna a tutti i partecipanti!

Vedi il profilo Instagram di VisionOttica