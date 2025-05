Giradischi a cinghia o a trazione diretta? Quale scegliere e perché

Se stai pensando di acquistare un ottimo giradischi, ti sarai imbattuto nella classica domanda che mette in crisi molti appassionati di vinili: meglio un giradischi a cinghia o a trazione diretta? La risposta dipende da una serie di fattori legati alle tue esigenze, al tuo livello di esperienza e al tipo di utilizzo che intendi fare del giradischi. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le due tecnologie, i pro e i contro e ti aiuteremo a capire quale tipo di giradischi è perfetto per te.

Com'è fatto un giradischi e come funziona?

Il funzionamento del giradischi si basa su un piatto rotante che gira a una velocità costante (tipicamente 33 o 45 giri al minuto), sul quale viene posizionato il vinile. Un braccio mobile, all'estremità del quale è montata una testina fonografica con una puntina legge i solchi incisi nel disco. Le vibrazioni della puntina vengono trasformate in un segnale elettrico, che poi viene amplificato e riprodotto come suono tramite casse o impianti audio. Un aspetto tecnico fondamentale riguarda il tipo di trazione del piatto, ovvero il modo in cui viene messo in movimento. Esistono in questo caso due principali categorie: i giradischi a trazione a cinghia, dove un motore aziona il piatto tramite una cinghia in gomma, e i giradischi a trazione diretta, in cui il piatto è collegato direttamente al motore.

Come funziona il giradischi a cinghia?

Il giradischi a cinghia funziona grazie a una cinghia elastica che collega il motore al piatto. In questo tipo di sistema, il motore non è attaccato direttamente al piatto, ma si trova spostato di lato rispetto ad esso. La cinghia svolge un ruolo fondamentale nell'assorbire le vibrazioni e i rumori meccanici prodotti dal motore, garantendo così una riproduzione sonora più pulita e meno distorta. Il sistema a cinghia è in grado quindi di ridurre l'impatto di eventuali interferenze sonore, permettendo una qualità audio superiore rispetto ad altri tipi di giradischi. Il giradischi a cinghia è quindi una scelta ideale per chi cerca una qualità audio di alto livello perché offre una riproduzione del suono più fedele e priva di interferenze meccaniche. Il modello a cinghia è la scelta ideale per chi ascolta musica in casa e vuole godersi i propri vinili con un suono caldo e naturale.

Quali sono i vantaggi di un giradischi a cinghia?

Un giradischi a cinghia può rivelarsi una scelta vincente, soprattutto se si cerca un'esperienza d'ascolto di qualità senza spendere una fortuna. Uno dei principali punti di forza di questo sistema è il maggior isolamento dalle vibrazioni: la cinghia, infatti, funge da vero e proprio ammortizzatore tra il motore e il piatto. Questo significa meno interferenze e un suono più pulito e definito, ideale per godersi in pieno la musica. Un altro vantaggio da non sottovalutare è la silenziosità di funzionamento. I giradischi a cinghia sono noti per essere estremamente silenziosi, riducendo al minimo i rumori meccanici di fondo. Un aspetto fondamentale per chi punta a un ascolto hi-fi autentico e privo di distrazioni. Infine, il prezzo contenuto è un ulteriore incentivo: molti modelli di fascia media e entry-level adottano proprio questa tecnologia, rendendola perfetta anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo del vinile.

Quali sono gli svantaggi di un giradischi a cinghia?

Uno dei principali aspetti negativi è la minor coppia motrice rispetto ai modelli a trazione diretta: il piatto impiega più tempo a raggiungere la velocità corretta e può risultare meno reattivo. Non è un grosso problema per l’ascolto domestico, ma può risultare scomodo in contesti professionali o da DJ. Un altro punto critico è la manutenzione della cinghia. Con il tempo, infatti, la cinghia tende a usurarsi e va sostituita. Si tratta di un’operazione semplice ma che richiede un minimo di manualità e comporta una piccola spesa periodica. Anche la precisione nella velocità può essere leggermente meno stabile, soprattutto nei modelli entry-level.

Come funziona il giradischi a trazione diretta?

Il giradischi a trazione diretta è dotato di un motore posizionato direttamente sotto il piatto, che lo fa ruotare in modo immediato Questo sistema garantisce una trasmissione diretta del movimento con una coppia motrice decisamente più elevata rispetto ai modelli a cinghia. Il giradischi a trazione diretta è perfetto per i DJ, per chi lavora nel mondo dell’audio professionale, ma anche per chi desidera un dispositivo reattivo, solido e pronto a tutto. È la scelta giusta per chi ama smanettare con i vinili, creare mix e esibirsi con performance dal vivo. Il giradischi a trazione diretta è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima reattività, soprattutto in ambito professionale.

Quali sono i vantaggi di un giradischi a trazione diretta?

Uno dei principali vantaggi è l’avvio e l’arresto immediati del piatto: grazie al motore collegato direttamente al centro del piatto, la velocità desiderata viene raggiunta in un attimo. Questo lo rende perfetto per i DJ e per chi ha bisogno di tempi di risposta rapidi. Un altro punto di forza è la maggiore durata nel tempo. A differenza dei modelli a cinghia, non ci sono parti soggette a usura come la cinghia stessa, il che significa meno manutenzione e una struttura generalmente più solida e resistente. Inoltre, il giradischi a trazione diretta è ideale per il mixaggio e lo scratch. Il controllo preciso della velocità, unito a una risposta immediata ai comandi, lo rende lo strumento preferito da chi utilizza il giradischi in modo creativo o professionale.

Quali sono gli svantaggi di un giradischi a trazione diretta?

Il giradischi a trazione diretta presenta qualche punto debole da tenere a mente. Uno degli aspetti più discussi è la maggiore esposizione alle vibrazioni del motore. Poiché il motore è collegato direttamente al piatto, può trasmettere vibrazioni indesiderate, influenzando leggermente la qualità del suono. Va detto, però, che nei modelli di fascia alta questo problema è stato ampiamente ridotto grazie ad avanzati sistemi di isolamento. Un altro svantaggio da considerare è il prezzo generalmente più elevato. I giradischi a trazione diretta, soprattutto quelli realizzati da marchi affidabili e pensati per un uso professionale, tendono ad avere costi più alti rispetto ai modelli a cinghia. Si tratta quindi di un investimento più impegnativo, ma giustificato da prestazioni e durata superiori.

Due giradischi a cinghia

Audio-Technica AT-LP60X

Il giradischi Audio-Technica AT-LP60X è perfetto per ascoltare dischi in vinile sia a 33-1/3 che a 45 giri al minuto. Grazie alla puntina diamantata sostituibile, offre un suono chiaro e preciso. Il funzionamento completamente automatico permette di iniziare o fermare la riproduzione con un solo tocco, rendendolo facile da usare anche per i principianti. L’adattatore CA esterno riduce i rumori nella catena audio, migliorando la qualità del suono. Il preamplificatore phono integrato, attivabile o disattivabile, lo rende compatibile con la maggior parte degli impianti audio. Nella confezione sono inclusi un cavo RCA staccabile, un adattatore per dischi a 45 giri/min e una copertura antipolvere rimovibile.

Lenco LS-410

Il giradischi Lenco LS-410 con trasmissione a cinghia è pensato per chi cerca praticità, qualità audio e un tocco di stile retrò. Grazie agli altoparlanti integrati da 40 Watt RMS, puoi ascoltare i dischi in vinile senza bisogno di dispositivi esterni. La connettività Bluetooth 5.0 ti permette di collegare facilmente smartphone, tablet o altri dispositivi, trasformando il giradischi in un comodo altoparlante wireless. Supporta due velocità di riproduzione, 33 e 45 giri al minuto, ed è perfetto sia per LP che per singoli. Il preamplificatore phono integrato ti offre la libertà di usare il LS-410 da solo oppure come parte di un sistema Hi-Fi più ampio. In più, è dotato di uscita RCA e ingresso AUX-in, per la massima compatibilità con altri impianti audio.

Due giradischi a trazione diretta

Pioneer DJ PLX-500

Il Pioneer DJ PLX-500 è un giradischi a trazione diretta pensato per gli amanti del vinile e per i DJ, garantendo prestazioni eccellenti sia per l’ascolto che per il mixaggio e lo scratch. Grazie all’uscita USB integrata, puoi collegarlo facilmente al tuo PC o Mac per una registrazione digitale semplice e veloce dei tuoi dischi in vinile. Inoltre, il PLX-500 può essere abbinato a un mixer DJ compatibile per controllare e riprodurre i tuoi file audio digitali come se fossero dischi reali. Un dettaglio unico è il supporto per copertine all’interno della cover antipolvere, aggiungendo un tocco visivo all'esperienza d’ascolto.

Lenco L-3808

Il Lenco L-3808 è un giradischi a trazione diretta pensato sia per i DJ che per chi ama ascoltare i vinili a casa. Legge i dischi a 33 e 45 giri al minuto ed è dotato di una porta USB per digitalizzare direttamente i tuoi LP sul computer. Nasce con un occhio di riguardo per il mondo dei DJ, ma si integra facilmente anche in un impianto Hi-Fi domestico, grazie all’uscita RCA e al preamplificatore stereo integrato. Questo significa che puoi usarlo senza dover acquistare altri accessori, collegandolo direttamente a casse o ad altri dispositivi audio. Il suono è pulito e potente, pensato per garantire un segnale stabile anche in ambienti più rumorosi, come club o eventi live. E per proteggere tutto, nella confezione è inclusa una copertura antipolvere rigida.