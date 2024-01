Partono i saldi Comet! PREZZI FUORI DI TESTA fino al 17 gennaio

In questi giorni inizieranno ufficialmente i saldi invernali, e anche i negozi di tecnologia non hanno perso l'opportunità per lanciare offerte sui propri cataloghi. Tra questi vi è Comet, dove fino al 17 gennaio potrete trovare tantissimi prodotti in ogni categoria, dagli smartphone agli elettrodomestici, a prezzi stracciati!

Saldi Comet, perché approfittarne?

Come vi abbiamo accennato, i saldi di Comet riguardano ogni categoria dello store, per cui a prescindere da ciò di cui avete bisogno troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Smartphone, notebook, Smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici e videogiochi sono solo alcune delle cateogie in cui troverete tantissimi prodotti in sconto, per cui non vi resta che consultare il volantino per scoprirli tutti. Inoltre, avrete modo di dilazionare la maggior parte degli acquisti in 3 comode rate senza interessi con PayPal, rendendoli ancor più accessibili.

Vi segnaliamo, per esempio, che l'ottima scopa elettrica senza fili Hoover HF522STH è in offerta a 199,00€ invece di 274,00€. Parliamo di un modello capace di offrire performance eccellenti grazie al motore Direct Impulse, il quale gira 100.000 volte al minuto per garantire una potenza costante e rimuovere qualsiasi residuo di sporco o polvere con una sola passata. Inoltre, con soli 69cm di altezza in modalità compatta, la scopa può essere riposta comodamente anche in spazi piccoli, rappresentando la soluzione perfetta per chi ha una casa piccola.

Se, invece, siete alla ricerca di una smart TV vi consigliamo la Philips 50pus7608/12 da 50", disponibile a 379,00€ invece di 499,00€. Si tratta di un modello dotato di pannello LED 4K che vi garantirà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. galerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per cui potrete godere di scene incredibilmente dettagliate anche nelle aree chiare e scure.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Comet dedicata ai saldi, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere ciò che vi interessa al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

