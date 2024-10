Passione ramen? Con Saikebon vinci uno speaker Marshall Emberton II!

Se siete amanti del ramen istantaneo e della buona musica, c'è un'opportunità imperdibile per voi! Grazie al concorso Saikebon Halloween “Senti una fame da paura?”, attivo fino al 4 novembre 2024, potreste vincere ogni giorno uno straordinario speaker Marshall Emberton II, un dispositivo audio di alta qualità del valore di 179,99 €.

Concorso "Senti una fame da paura", come partecipare

Partecipare è facilissimo: basta acquistare tre prodotti Saikebon in un unico scontrino presso uno dei punti vendita aderenti e scoprire subito se avete vinto grazie al sistema instant win. Le referenze che partecipano al concorso includono alcune delle più amate varianti Saikebon Cup, come la Original Manzo, Verdure, Pollo, Gamberetti e Curry, nonché le versioni XXL e Yakisoba nelle varianti manzo, pollo e verdure. Dopo aver effettuato l’acquisto, dovrete conservare lo scontrino e registrarvi sul sito ufficiale del concorso, inserendo i vostri dati e quelli dello scontrino. In pochi semplici passaggi, potrete scoprire immediatamente se avete vinto uno dei 29 esclusivi speaker in palio!

Gli speaker Marshall Emberton II offrono un suono potente e chiaro nonostante le dimensioni compatte, rendendoli ideali per chi ama ascoltare musica ovunque si trovi. Grazie alla loro tecnologia True Stereophonic, questi dispositivi garantiscono un'esperienza di ascolto immersiva e di alta qualità. È una combinazione perfetta per chi cerca sia praticità che eccellenza sonora, ideali per accompagnare una serata rilassante mentre si gusta una deliziosa Saikebon Cup.

Se non doveste vincere al primo tentativo, non disperate! Conservate il vostro scontrino per l’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati o non convalidati, che si terrà entro il 15 novembre 2024. Questo concorso non è solo un’occasione per soddisfare la vostra fame con un ramen gustoso, ma anche un’opportunità per arricchire la vostra vita con il suono di qualità di un brand iconico come Marshall.

Partecipare è semplice e veloce, quindi non perdete tempo: scoprite se la vostra fame da paura vi regalerà un’esperienza musicale indimenticabile! Per ulteriori dettagli, il regolamento completo e per registrare i vostri acquisti, visitate il sito ufficiale del concorso Saikebon Halloween​. Buona fortuna a tutti i partecipanti e che vinca il più fortunato!

Visita il sito Saikebon