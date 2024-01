Paura di perdere il lavoro per l'IA? Il MIT dice no, ma noi abbiamo dei dubbi

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha condotto uno studio che sottolinea come l'intelligenza artificiale (IA) attualmente non sia in grado di sostituire la maggioranza dei lavori in modo economicamente vantaggioso.

Gli studiosi si sono concentrati su occupazioni che impiegano la visione artificiale, come insegnanti e periti valutatori, e hanno scoperto che solo il 23% dei lavoratori potrebbe essere sostituito in modo efficace dal punto di vista dei salari.

Questa scoperta è risultata da uno dei primi approfondimenti sulla fattibilità dell'IA nel rimpiazzare la forza lavoro, analizzando il vantaggio economico dell'automazione di varie mansioni negli Stati Uniti.

L'adozione dell'IA in vari settori è cresciuta rapidamente, specialmente dopo il successo di strumenti generativi come il ChatGPT di OpenAI. Grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Alphabet negli Stati Uniti, e Baidu e Alibaba in Cina, hanno intensificato lo sviluppo di nuovi servizi di intelligenza artificiale.

Tuttavia, il ritmo accelerato di questa evoluzione ha sollevato preoccupazioni sull'impatto dell'IA sui posti di lavoro, una preoccupazione diventata in seguito centrale durante un periodo di rapido cambiamento tecnologico come quello che stiamo vivendo attualmente.

Il rapporto del MIT ha rilevato che solo il 3% dei compiti assistiti visivamente può essere automatizzato in modo economicamente vantaggioso oggi, ma questa percentuale potrebbe salire al 40% entro il 2030 se i costi dei dati diminuiscono e la precisione migliora.

Pixabay

La visione artificiale, un campo dell'IA che consente alle macchine di interpretare informazioni da immagini digitali, è più favorevole in settori come il commercio al dettaglio, il trasporto e la logistica, ma anche applicabile nel contesto sanitario.

L'analisi ha evidenziato che il costo iniziale di implementazione e gestione del riconoscimento visivo assistito dall'IA può rendere più economico affidarsi agli esseri umani per alcune attività.

Alcuni settori, come la panetteria esaminata nello studio, potrebbero beneficiare di una riduzione dei tempi e dei salari attraverso l'uso di telecamere e sistemi di IA, ma l'investimento richiesto potrebbe ancora superare i benefici economici.

Infine, durante il Forum Economico Mondiale a Davos, diverse discussioni si sono incentrate sull'IA che sostituisce la forza lavoro. Molti hanno sollevato preoccupazioni sull'ampio impatto sull'occupazione, mentre altri hanno suggerito un bilanciamento attento tra il potenziale positivo dell'IA e le sue possibili conseguenze negative.

Per quanto riguarda noi, considerando quante notizie di licenziamenti nei settori dell'IT per automatizzare i lavori d'ufficio tramite l'IA, non siamo così sicuri che la percentuale registrata dall'MIT rimanga così bassa nel prossimo futuro.