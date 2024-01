No, Halo Infinite non chiude il supporto al gioco: facciamo chiarezza

La scorsa settimana è andato in scena la nuova live community di 343, dove gli sviluppatori hanno raccontato le novità su Halo Infinite, offrendo anche un "teaser" sul futuro del franchise. Chiaramente durante la trasmissione non ha partecipato Pierre Hintze, nuovo studio head, impegnato nelle prime fasi dello sviluppo del nuovo Halo (presumibilmente in Unreal Engine), nonché il primo sotto la sua guida completa.

Ricordiamo che Hintze è colui che ha ricostruito la Master Chief Collection e salvato Halo Infinite da un baratro senza fine e che ha cercato di rimettere in riga anche la serie tv di Paramount+, spingendo su cambiamenti dal punto di vista narrativo e di atmosfera (che vedremo nella seconda stagione).

Durante la live, 343 ha chiarito che non esisteranno più "classiche stagioni" e che quindi la "Season 05" rimarrà l'ultima per Halo Infinite. Ciò non significa che il gioco è morto, al contrario negli ultimi mesi ha ripreso un discreto numero di giocatori che onestamente mai il team si sarebbe aspettato dopo un 2022 abbastanza disastroso. Tuttavia, gli sviluppatori si sono resi conto che l'investimento di tempo sulle stagioni e sul marketing delle stesse non portava i risultati sperati, portando la decisione di un cambiamento: puntare sulle Operazioni (da sempre molto apprezzate) e annullare le Stagioni.

Il vantaggio di lavorare solo sulle Operazioni risiede nel fatto di uscire con meno contenuti, ma in maniera molto ma molto più veloce (si parla ogni 4-6 settimane). Quindi, no, Halo Infinite non è al capolinea (non ancora, almeno), ma la software house ha banalmente cambiato metodo di supporto per ottimizzare i tempi.

Non per altro, nell'aggiornamento di gennaio arriveranno una marea di novità: nuovi contenuti gratuiti, altri elementi estetici, tantissime funzionalità per la Fucina (tra cui le strutture Covenant) e una nuova mappa. Nel 2024 sono già previste: altre 3 mappe Big Team Battle, nuove modalità, upgrade al netcode e assett flood per la Fucina. Insomma, non sembra proprio il pensiero di un gioco "morto".

Infine, 343 è ritornata ad assumere per la realizzazione di nuovi progetti (interno ed esterni) per quanto concerne la serie di Halo. Sembra abbastanza sicuro lo sviluppo di "Halo 7" in Unreal Engine e un altro titolo (spin off) sviluppato da Certain Affinity, che a questo punto non sarà la Battle Royale, che ora possiamo considerare cancellata (il famoso Project Tatanka).

Per ulteriori sviluppi non esiteremo a tenervi informati.