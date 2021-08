PayPal estende il supporto alle criptovalute in UK

Negli ultimi anni la popolare piattaforma di pagamenti online PayPal ha intensificato il suo supporto alle criptovalute, consentendo anche di inviarle a portafogli terzi e supportando le criptovalute più note. Il processo di adozione di queste valute, ha affermato ai microfoni della CNBC Jose Fernandez da Ponte, general manager della divisione blockchain, criptovalute e valute digitali, è stato fortemente velocizzato dalla pandemia. Nel corso dell’intervista, inoltre, da Ponte ha annunciato un ampliamento dell’utenza di PayPal che può fare operazioni in criptovalute. Di cosa si tratta?

A partire da questa settimana, gli utenti di PayPal che risiedono nel Regno Unito potranno accedere ai servizi di trading di criptovalute all’interno della piattaforma. È la prima espansione dei servizi di crittografia oltre gli Stati Uniti, primo Stato dove l’azienda ha introdotto questa possibilità lo scorso ottobre. del gigante dei pagamenti da quando i servizi sono stati lanciati negli Stati Uniti nell’ottobre 2020.

Secondo quanto riferito da da Ponte, l’introduzione del trading in criptovalute su PayPal è stata accolta “molto bene negli Stati Uniti. […] Ci aspettiamo che vada bene anche nel Regno Unito”. Importante, secondo il general manager, è il riconoscimento normativo da parte degli enti di controllo degli Stati. “Siamo impegnati a continuare a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione nel Regno Unito e in tutto il mondo, per offrire il nostro sostegno e contribuire significativamente a plasmare il ruolo che le valute digitali avranno nel futuro della finanza globale e del commercio”, ha riferito.

Il servizio sarà disponibile via app e sito web UK di PayPal e, come negli USA, sarà inizialmente limitato a quattro criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.