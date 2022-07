I robot aspirapolvere hanno rivoluzionato la pulizia domestica, grazie al continuo avanzamento della tecnologia, che è arrivata ormai a coinvolgere anche una serie di prodotti che mai avremmo pensato che potessero beneficiare di determinate funzioni. Nonostante l’utilità dei robot aspirapolvere non possa essere messa in discussione, ci sono ancora scettici che pensano che questi dispositivi non servano. Certo, i primi modelli arrivati sul mercato non competevano con il classico aspirapolvere, soprattutto a causa della limitata potenza aspirante, ma i robot aspirapolvere moderni compensano questo tallone di Achille con tecnologie come il Mopping System e il 3D Obstacle Avoidance.

La tecnologia dei robot aspirapolvere

Se vi siete un minimo interessati sul funzionamento di un robot aspirapolvere, saprete che la pulizia è affidata, oltre alle spazzole rotanti, a un panno in microfibra che, posto sotto al robot e in contatto con la superficie, cattura lo sporco sul pavimento. I produttori investono molto in ricerca e sviluppo per far sì che la pulizia di questi dispostivi sia paragonabile a quella a mano. I robot aspirapolvere più moderni e di fascia alta implementano il Mopping System citato pocanzi, un sistema che permette al panno in microfibra di muoversi in avanti e indietro, simulando la pulizia manuale. Questa innovazione fa sì che la pulizia sia ancora migliore rispetto a quella di un robot aspirapolvere sprovvisto di questa tecnologia.

I moderni robot aspirapolvere, inoltre, non rimangono bloccati tra gli ostacoli e, soprattutto, riescono a capire autonomamente dove fermarsi per evitare, ad esempio, di urtare contro le pareti o di cadere dalle scale. Questo è possibile grazie al 3D Obstacle Avoidance, ossia un’altra tecnologia moderna di cui ormai vantano un sacco di robot aspirapolvere, che permette al dispositivo di rilevare in modo intelligente gli ostacoli sul percorso, evitandoli ove possibile. Questo dettaglio è molto importante perché quasi sempre abbiamo pantofole, cavi e oggetti vari sparsi per la casa che potrebbero compromettere la pulizia, se non persino bloccarla del tutto.

I vantaggi dei robot aspirapolvere

A tutto questo si aggiunge l’oggettiva praticità di questi prodotti che, con l’ausilio dell’ormai immancabile supporto ad Alexa e Google Assistant, vi permette di comandare il robot anche tramite comandi vocali, lasciando fare il lavoro sporco a lui, incluso lo svuotamento del contenitore di pulizia, qualora il robot sia dotato del modulo dedicato all’autosvuotamento. Tra i motivi per acquistare un robot aspirapolvere vi sono poi l’ottima autonomia e il design compatto, che consentiranno rispettivamente di pulire anche grandi appartamenti in modo continuativo e di spolverare anche i posti più difficili da raggiungere.

Tra i grandi marchi del settore non possiamo non citare iRobot, capostipite di questa tipologia di prodotti, che è stata poi affiancata nel tempo da tantissime soluzioni interessanti di brand più o meno famosi, passando quindi dai Samsung PowerBot e JetBot, i Deebot di Ecovacs, senza dimenticarsi i classici della pulizia casalinga come Ariete, Rowenta e Vileda. A questi si sono avvicanati molti brand emergenti che non sono assolutamente da sottovalutare, come ad esempio Yeedi.

I robot aspirapolvere Yeedi

Una delle più recenti e promettenti realtà del settore è Yeedi che, recentemente, ha presentato la nuova gamma Vac 2, robot aspirapolvere dotati di tutte le tecnologie e accorgimenti citati pocanzi, perfetti per chi intende affidare parte della pulizia domestica a un dispositivo intelligente senza spendere troppo. Il suo top di gamma, infatti, costa molto meno rispetto a molte altre soluzioni con prestazioni e tecnologie simili.

Il Mopping System di Yeedi Vac 2 Pro permette al panno in microfibra di oscillare 480 volte al minuto, assicurando cosi la rimozione anche delle macchie più ostinate. Il produttore ha dato importanza anche all’autonomia, facendo in modo che il robot aspirapolvere aspiri per ben 220 minuti, tornando poi automaticamente nella stazione di carica quando l’autonomia sta per esaurirsi. Questo modello, inoltre, è pieno di sensori che gli permettono di spostarsi e di funzionare in maniera sicura durante tutta la fase di pulizia. Questi segnaliamo l’anti avvolgimento, l’anticollisione e l’anti caduta. Attraverso l’app dedicata, infine, potrete personalizzare l’area di pulizia, selezionando ad esempio una singola stanza dove il robot dovrà recarsi e pulire.

Se siete interessanti vi informiamo che, in attesa delle offerte dell’Amazon Prime Day, fino all’11 luglio potrete acquistare Yeedi Vac 2 Pro a 349,99€ invece di 449,99€ utilizzando il coupon presente sulla pagina del prodotto su Amazon e inserendo il codice LTRJHNCV al momento del check out. Durante il Prime Day, inoltre, potrete trovare molti altri prodotti Yeedi in offerta, come yeedi vac max, mop station, vac station e vac hybrid.