Philips Hue, fino al 30% per il Black Friday

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo e, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, svariati store hanno già iniziato a proporre sconti imperdibili sui propri prodotti. Tra questi c'è Philips, che ha lanciato offerte fino al 30% sulla propria linea Hue, composta da lampadine, lampade, strisce LED e accessori smart.

Oltre a risparmiare notevolmente su un ampio catalogo di prodotti, durante le offerte del Black Friday potrete approfittare della spedizione gratuita per acquisti superiori a 50,00€, oltre che del reso fino a 30 giorni dall'acquisto. Insomma, parliamo di un'occasione ottima per rendere l'illuminazione della vostra casa smart!

Prodotti Philips Hue, chi dovrebbe acquistarli?

La linea Philips Hue si discosta per essere, senza dubbio, la migliore sul mercato per quanto riguarda l'illuminazione smart. In tal senso, rappresentano prodotti perfetti se siete alla ricerca di lampadine, lampade o strisce LED da poter integrare nel vostro sistema di smart home, controllandole tramite assistente vocale come Alexa o Google Assistant o tramite l'app dedicata.

In particolare, al momento potrete risparmiare il 30% su 2 o più prodotti provenienti dall'ampia selezione, scegliendo qualsiasi combinazione da una gamma di lampadine, lightstrip, accessori e starter kit. Lo sconto verrà poi applicato automaticamente al carrello, permettendovi di risparmiare non poco sugli articoli che desiderate.

Se, invece, siete alla ricerca di lampade o luci da esterno potrete risparmiare il 25% acquistandone 2 tra quelle presenti nel catalogo dedicato. Così facendo potrete iniziare ad addobbare la vostra casa in vista del Natale in arrivo, oppure anticiparvi per sistemare il giardino per la prossima primavera, magari allestendo una zona relax o pic-nic.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Philips dedicata al Black Friday, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

