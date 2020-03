Philips Lighting: tanti articoli a prezzi bassissimi su Amazon

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte del giorno Amazon dove, come avrete visto, sono in sconto tanti prodotti a marchio Oral-B, eppure non è ancora finita qui! Sul portale di Jeff Bezos, infatti, sono da poco arrivate online alcune interessanti offerte relative i prodotti Philips Lighting, l’ampia gamma di articoli per l’illuminazione per interni ed esterni dello storico marchio olandese. Si tratta di offerte molto vantaggiose e da non sottovalutare che riguardano, per altro, un mercato che si tende a prendere sempre troppo sottogamba, ovvero quello delle lampadine: l’acquisto di una serie di lampadine sbagliate, infatti, può gravare enormemente sui costi dell propria bolletta elettrica, specie se non si prendono in considerazione questioni come l’effettiva luminosità emessa dalla lampadina, la sua durata o i W dichiarati sulla confezione.

Ed ecco perché un’offerta come quella proposta oggi da Amazon può farsi parecchio interessante! Prendete ad esempio la confezione di lampadine LED Philips Lighting con forma a candela. Al netto di un consumo di appena 5,5W, ogni lampadina illumina a luce bianca per un equivalente di 40W, senza contare la certificazione di consumo A+, che le pone quasi in cima alla classifica della tabella europea relativa alla classe di efficienza! Una confezione da 6 lampadine costerebbe ben 35,94, ma grazie all’odierna offerta Amazon la pagherete solo 35,94€, ovvero meno della metà! Un affare, senza se e senza ma, soprattutto se si parla di un oggetto, come la lampadina, il cui uso è praticamente garantito giorno dopo giorno. Insomma, meglio acquistarne in quantità e tenerle da parte!

Ma non è finita, perché sono ovviamente ancora molte le offerte Amazon dedicare ai prodotti Philips Lightning e, come sempre, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più intriganti anche se, come sempre, l’invito è quello di consultare la pagina completa delle offerte Philips Lightning, così da non perdervi neanche uno dei prodotti in offerta.

