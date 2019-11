Più acquisti e più ti conviene, parte la Black Marathon di ePRICE

Il Black Friday si avvicina, e con esso arrivano i primi super sconti ad anticipare quelle che saranno le attese promozioni del venerdì nero. Tra gli store in largo anticipo ad aprire le danze c’è certamente ePRICE che, proprio oggi, ha dato il via all’iniziativa “Black Marathon“, con tanti sconti riservati al mondo degli elettrodomestici e delle Smart TV, con particolare attenzione a quella che è la proposta di Samsung con cui l’evento è in partnership.

La Black Marathon sarà attiva a partire da oggi (14 novembre) e durerà fino al prossimo 2 dicembre, ed oltre ai soliti e prevedibili sconti, permetterà un vantaggio in più, ovvero l’ottenimento di buoni sconto fino ad un massimo di 1.000€, spendibili poi dal 27 al 31 gennaio 2020. La cosa particolarmente interessante è che ogni prodotto appositamente contrassegnato permetterà l’ottenimento di un buono, e che i buoni così ottenuti saranno poi cumulabili. Questo significa, ad esempio, che rinnovando gli elettrodomestici di casa come tv, frigorifero e lavatrice si possono ottenere 3 buoni sconto diversi, utilizzabili tutti nello stesso carrello a gennaio ed entro le date indicate!

Ogni prodotto ha il suo buono sconto, e la somma ottenuta è sempre pari al prezzo scontato. Ad esempio, acquistando la Smart TV Samsung QE55Q70RATXZT da 55 pollici si possono risparmiare 200€ sul prezzo originale (1.099,99€), pagandola quindi 899,99€. Quei 200€ risparmiati ePRICE ve li regala sotto forma di buono di pari valore e l’offerta è valida su tutti i prodotti della Black Marathon, consultabili cliccando a queste coordinate.

Ovviamente abbiamo selezionato per voi quelle che sono alcune delle promozioni più interessanti presenti sullo store, ma l’invito è comunque quello di consultare la pagina con l’intero lotto di promozioni, così da dare un’occhiata a tutte le categorie in offerta in cui, come avrete capito, non mancano i grandi elettrodomestici utili a dare un tocco di novità alla propria casa. Infine, ancora una volta vi ricordiamo che seguendo la nostra pagina dedicata al Black Friday 2019 potrete tenere d’occhio tutte le promozioni che arriveranno in rete in occasione del venerdì nero degli sconti e non solo! Perché noi di Tom’s non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

