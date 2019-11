Plex Pass: abbonamento a vita a soli 89 dollari!

Vi segnaliamo che in occasione dei suoi 10 anni di attività, Plex ha avviato una nuova, straordinaria, offerta di abbonamento per il suo Plex Pass, servizio di intrattenimento digitale che ha letteralmente spopolato in America e che, già da qualche anno, è disponibile anche in Europa. La promozione permette di ottenere un abbonamento a vita (sì, avete letto bene!) per i nuovi iscritti al prezzo di soli soli 89,99$, invece dei canonici 119,99$.

Stiamo parlando di un risparmio del 25% su quello che, di per sé, è davvero un’ottimo affare. Non ci saranno infatti ulteriori sottoscrizioni da pagare o prezzi una tantum: con meno di 90$ sarete abbonati a vita al servizio. Ma cos’è Plex?

Sostanzialmente è un media server compatibile con tantissime piattaforme diverse, come PC, TV e smartphone, e permette di riprodurre contenuti attraverso internet. Questo permette, in sostanza, di archiviare in rete foto, video e musica per poi riprodurre il tutto su qualunque dispositivo sia compatibile con Plex e la sua app. Si può, ad esempio, collegare un Nvidia Shield alla tv e utilizzare quest’ultimo come contatto con il serve Plex per fruire dei propri contenuti sulla tv, o installare l’app sul cellulare per archiviare comodamente foto e video che occuperebbero troppo spazio nell’applicazione. Il suo utilizzo, per altro, non è vincolato ad un’unica persona ed il server può essere condiviso con amici o familiari.

Plex, sostanzialmente, permette l’archiviazione di qualunque contenuto multimediale, permettendoti di poterne usufruire dove e quando vuoi, a patto ovviamente di avere una connessione internet. Per altro è da tempo che la piattaforma sta lavorando per un proprio servizio in streaming supportato dalla pubblicità, per cui è plausibile che nel prossimo anno arrivino su Plex contenuti quali film e serie tv in streaming che saranno inclusi nel Plex Pass.

La promozione è fantastica e sarà attiva per solo fino al 22 novembre! Per aderire non dovrete far altro che sottoscrivere l’abbonamento “lifetime” da 119,99$, avendo cura di inserire il codice sconto PLEX4LIFE al momento del pagamento, così da ottenere lo sconto del 25%. Fidatevi di chi se e intende e non esitate! Si tratta di una promozione che non ha eguali nel mondo dello storage e dei serve multimediali!

