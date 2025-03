PNY CS2342, l'SSD per Steam Deck economico e velocissimo

PNY ha svelato il nuovo CS2342, un SSD pensato per handheld come Steam Deck e ASUS ROG Ally con velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e di scrittura fino a 6.000 MB/s, racchiuse nel piccolo formato M.2 2230 usato dalle console.

Ovviamente l'unità può essere installata anche nei normali PC, dato che il formato M.2 2230 è compatibile con tutte le scheda madre. Con capacità che raggiungono i 2TB, questo SSD non solo offre spazio a sufficienza per una vasta libreria di giochi, ma garantisce anche trasferimenti dati a velocità record. Il CS2342 sarà disponibile sul mercato a partire dalla fine di marzo 2025, con un prezzo di lancio di 69,99 dollari per la versione da 1TB e 134,99 dollari per la variante da 2TB; al momento non conosciamo i prezzi per l'Italia, ma dovrebbero aggirarsi rispettivamente intorno agli 80 e 155 euro.

Le specifiche tecniche del CS2342 parlano chiaro: questo piccolo SSD è stato progettato per ottimizzare l'esperienza di gioco e accelerare i flussi di lavoro dei content creator. L'interfaccia PCIe Gen4 permette di raggiungere velocità sequenziali di lettura e scrittura da primo della classica, che lo collocano tra i più veloci attualmente disponibili nel formato 2230. Queste prestazioni si traducono in tempi di caricamento ridotti per i videogiochi, trasferimenti file quasi istantanei e una reattività generale del sistema notevolmente migliorata.

Uno dei punti di forza del CS2342 è la sua versatilità. Nonostante le dimensioni ridotte, questo SSD può essere installato in una vasta gamma di dispositivi, dai laptop ultraportatili ai desktop, fino alle già citate console da gioco portatili. La compatibilità con standard diffusi come TCG Pyrite garantisce inoltre un elevato livello di protezione dei dati, permettendo l'accesso tramite password via BIOS, UEFI o software di terze parti compatibili.

Gli utenti possono così espandere significativamente lo spazio di archiviazione dei propri dispositivi, portandolo fino a 2TB, senza sacrificare la velocità o la sicurezza. La garanzia limitata di 5 anni offerta da PNY aggiunge un ulteriore elemento di tranquillità.

Il CS2342 si rivolge in modo particolare agli appassionati di gaming che utilizzano dispositivi portatili di ultima generazione. In un'epoca in cui console come Steam Deck, ROG Ally e MSI Claw stanno ridefinendo il concetto stesso di gaming mobile, avere a disposizione uno storage veloce e capiente diventa fondamentale.