Un lunedì nero per i servizi digitali di Poste Italiane, con migliaia di clienti impossibilitati ad accedere ai propri conti e ai servizi online. Il disservizio, iniziato intorno alle otto del mattino, ha colpito simultaneamente l'applicazione mobile e il portale web dell'istituto, lasciando gli utenti senza la possibilità di effettuare operazioni bancarie, controllare il saldo o procedere con transazioni di qualsiasi tipo.

La portata del problema emerge chiaramente dai dati raccolti dalla piattaforma Downdetector, specializzata nel monitoraggio dei malfunzionamenti dei servizi digitali. In poche ore sono arrivate oltre settecento segnalazioni da ogni angolo della penisola, un numero che testimonia la diffusione capillare del blackout tecnologico. L'analisi delle criticità riportate dagli utenti mostra come la stragrande maggioranza dei problemi, circa il settantadue percento, riguardi specificamente l'applicazione per dispositivi mobili, mentre il ventuno percento delle lamentele si concentra sul malfunzionamento del sito internet. Una percentuale più contenuta, pari al sette percento, si riferisce invece a difficoltà nell'autenticazione e nell'accesso alla propria area personale.

Nessuna spiegazione ufficiale dall'azienda dopo ore di disservizio