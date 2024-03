Questo drone è vicino al suo prezzo più basso di sempre (-110€)

In queste ultime ore delle offerte di primavera su Amazon, emerge un'occasione imperdibile con il drone Potensic ATOM SE Combo. Questo modello si avvale di una promozione vantaggiosa, grazie all'applicazione di un doppio sconto che ne riduce il prezzo. Attualmente, è possibile acquistarlo a soli 249,99€, un costo che rappresenta uno dei minimi storici per questo articolo. La riduzione iniziale del 19% si combina armoniosamente con un ulteriore risparmio grazie a un coupon di 40€, applicabile direttamente dalla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

Potensic ATOM SE Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Potensic ATOM SE Combo è un drone innovativo pensato per gli appassionati del settore che cercano qualcosa di più di un semplice giocattolo. Attraverso la sua telecamera 4K, offre la possibilità di catturare immagini aeree nitide e video di alta qualità, rendendola una scelta eccellente sia per i principianti sia per gli utenti più esperti nel campo della fotografia e della videografia aerea.

Il design leggero e pieghevole, insieme alla durata della batteria che assicura fino a 62 minuti di volo, lo rende ideale per le avventure all'aria aperta, offrendo agli utenti la libertà di esplorare e catturare paesaggi senza preoccuparsi di ricariche frequenti. D'altra parte, il sistema di posizionamento GPS ad alta precisione e la resistenza al vento di livello 5 certificano che il Potensic ATOM SE Combo è un drone affidabile e stabile, adatto per l'uso in condizioni meteorologiche svariate.

La facilità di controllo, abbinata alla possibilità di attuare aggiornamenti continui del firmware, assicura che questo drone mantenga alti standard di performance ed efficienza nel tempo. Con un prezzo iniziale di 359,99€, ora portato a soli 249,99€, il Potensic ATOM SE Combo rappresenta quindi una proposta di notevole valore per coloro che desiderano esplorare il mondo dall'alto, acquisendo competenze di pilotaggio e catturando scene mozzafiato con facilità e precisione.

Vedi offerta su Amazon