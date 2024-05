Cucina cibi sani e gustosi con la friggitrice ad aria Philips Airfryer! (-31%)

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 è in offerta su Amazon a soli 89,99€ grazie a uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 129,99€. Questo modello si distingue per le sue 13 funzioni di cottura grazie alle quali può friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire e riscaldare i cibi riducendo del 90% l'uso di olio. Grazie alla sua connettività WiFi e all'app HomeID, avrete accesso a infinite ricette e la possibilità di monitorare i vostri piatti mentre cucinate. Grazie alla sua elevata capacità di carico permette di preparare un'ampia varietà di piatti, da patatine fritte a verdure grigliate, garantendo risultati croccanti fuori e teneri dentro.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 L, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 è una soluzione ideale per chi cerca un alleato versatile in cucina, senza rinunciare a preparazioni sane e gustose. Grazie alle sue 13 funzioni di cottura, è particolarmente consigliata per chi desidera sperimentare varie tecniche culinarie - dal friggere al cuocere al forno, dalla griglia all'arrosto - ma con una particolare attenzione alla quantità di grassi presenti nel cibo. Con la capacità di 4,1L, questa friggitrice ad aria si adatta perfettamente alle esigenze di famiglie o di chi ama organizzare pranzi di grupo, permettendo di preparare una vasta gamma di cibi, da quelli più semplici come le patatine, a piatti più elaborati.

Il valore aggiunto di questo modello è dato sicuramente dalla sua connettività WiFi che, associata all'app HomeID, offre l'opportunità di accedere a infinite ricette personalizzate e di monitorare i progressi della cottura comodamente e in qualsiasi momento. L'innovativa tecnologia RapidAir assicura risultati eccellenti, rendendo i piatti croccanti all'esterno e teneri all'interno, minimizzando l'utilizzo di olio. Infine, la facilità di pulizia, con componenti estraibili lavabili in lavastoviglie, rende la friggitrice Philips Airfryer Serie 5000 l'opzione ottimale per chiunque desideri abbinare praticità, versatilità e alimentazione sana.

Disponibile per soli 89,99€ grazie a uno sconto Amazon del 31% sul prezzo originale di 129,99€, la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un'alternativa sana e versatile alla cottura tradizionale. La combinazione di tecnologia smart, versatilità nei modi di cottura, facilità d'uso e pulizia giustificano pienamente l'investimento, soprattutto ora che è in sconto.

Vedi offerta su Amazon