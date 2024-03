Prezzo BOMBA su questo speaker Bluetooth! (-13%)

Se siete clienti Prime, oggi è l'ultimo giorno utile per approfittare delle offerte di Primavera Amazon su una marea di prodotti tecnologici. Tra le migliori offerte di oggi vi segnaliamo lo speaker Bluetooth Grundig GBT Club, un dispositivo compatto e resistente che vi consente di godere della vostra musica preferita ovunque vi troviate. Inoltre, la funzione power bank consente di ricaricare lo smartphone risultando molto utile durante le feste che si prolungano fino al mattino. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 13%, con soli 49,99€ potete portarvi a casa un altoparlante Bluetooth di qualità a un prezzo piccolissimo.

Altoparlante Bluetooth Grundig, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo altoparlante Bluetooth è ideale per gli amanti della musica che vogliono condividere la propria musica o amano fare feste all'aperto con gli amici. Con oltre 20 ore di autonomia e un raggio di copertura Bluetooth di 20 metri, questo altoparlante è perfetto per chi desidera prolungare le proprie sessioni musicali senza preoccuparsi della ricarica o della connessione. In più, la funzione power bank incorporata lo rende un dispositivo multitasking capace di ricaricare lo smartphone in caso di necessità.

Chi ama organizzare feste all'aperto o trascorrere il tempo libero in compagnia troverà nel un alleato prezioso: la tecnologia True Wireless Stereo permette non solo di godere della musica in qualità stereo, ma offre anche la possibilità di collegare due altoparlanti tra loro, amplificando l'esperienza di ascolto. Aggiungendo a ciò una potenza di uscita di 20W RMS e bassi potenti garantiti dai doppi radiatori passivi, questo speaker è consigliato a chi cerca un sound potente e una funzionalità estesa per le proprie esigenze di intrattenimento audio.

Lo speaker Bluetooth Grundig GBT Club è una scelta eccellente per chi cerca un altoparlante portatile con buone prestazioni sonore, lunga autonomia e la comodità di poter caricare il proprio dispositivo mobile al contempo. La combinazione di un'ampia portata Bluetooth, l'elevata resistenza e la praticità della funzione power bank, lo rendono un compagno perfetto per tutti gli amanti della musica che non vogliono rinunciare a portare la propria collezione musicale sempre con sé. Oggi grazie a uno sconto del 13% lo pagate solo 49,99€.

