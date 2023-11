Prezzo TOP per la tavoletta grafica Wacom Intuos Pro! (-34%)

Che siate creativi, artisti, professionisti o semplici curiosi desiderosi di acquistare, finalmente, la vostra prima tavoletta grafica, allora attenzione, perché questa è l'offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 34% la splendida Wacom Intuos Pro, una tavoletta grafica di assoluto pregio, creata da quello che, indubbiamente, è uno dei punti di riferimento del settore, e che oggi potrà essere vostra a soli 189,92€ anziché il prezzo originale di 289,00€.

Wacom Intuos Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Wacom Intuos Pro è la scelta perfetta per artisti digitali, designer e professionisti creativi che cercano una tavoletta grafica di alta qualità ma ad un prezzo abbordabile. Equipaggiata con l'immancabile penna Wacom Pro Pen 2, dotata di 8.192 livelli di sensibilità alla pressione, questa tavoletta grafica è adatta sia per principianti che per esperti artisti digitali, offrendo un'ampia gamma di funzionalità avanzate che renderanno semplice l'approccio al disegno libero, o a quello tecnico.

Capace di riconoscere in modo puntuale preciso la pressione, così come l'inclinazione del tratto, questa tavoletta grafica è realizzata con materiali di alta qualità come alluminio anodizzato nero e resina composita con fibre di vetro, ed è ultrasottile, per facilitarne non solo la disposizione sulla scrivania, ma anche e soprattutto il trasporto.

Unendo prestazioni eccezionali ad un design elegante, coadiuvato da funzionalità avanzate ed un'interfaccia intuitiva, la Wacom Intuos Pro è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo davvero eccezionale per la creazione digitale, e giacché uno sconto del 34% su certi prodotti è cosa a dir poco rara, diremmo che questo è il momento perfetto per effettuare il vostro acquisto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!