Prezzo BOMBA su questo smart TV LG QNED 65'' 4K! (-120€)

Le Offerte di Primavera di Amazon sono appena iniziate e rimarranno attive fino al 25 marzo, offrendo occasioni imperdibili su una vasta gamma di prodotti di ogni categoria disponibile sul noto marketplace. Tra le numerose offerte del giorno, spicca la smart TV LG QNED 65'' 4K 65QNED816RE, una delle più recenti aggiunte alla rinomata serie QNED81 del 2023. Proposta a soli 879,99€ anziché il prezzo recentemente più basso di 999,99€, questa TV è offerta con uno sconto del 12%. Approfittate di questa opportunità per aggiornare il vostro sistema di intrattenimento, godendo di una straordinaria qualità visiva, accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e un nuovo design ultra-sottile.

LG QNED 65QNED816RE, chi dovrebbe acquistarlo?

La smart TV LG QNED da 65 pollici rappresenta un'opzione eccellente per coloro che cercano un'esperienza visiva di alta qualità. Grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, questo televisore offre colori incredibilmente vividi e accurati, superando nettamente le prestazioni dei tradizionali TV LED. Rivolta soprattutto agli amanti del cinema e delle serie TV, consente loro di godere dei loro contenuti preferiti con una qualità d'immagine superiore. Inoltre, con l'accesso a numerose piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, gli utenti avranno a disposizione un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento da esplorare comodamente da casa.

Per i videogiocatori incalliti, la smart TV LG QNED offre una serie di caratteristiche specifiche che la rendono un'opzione eccezionale. Con il supporto per il gaming fino a 4K a 120FPS e la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), insieme alle 2 porte HDMI 2.1, gli appassionati di videogiochi possono godersi sessioni di gioco fluide e prive di problemi come il lag o il tearing. Questa TV è l'ideale per coloro che desiderano sfruttare appieno le potenzialità delle console di nuova generazione per un'esperienza di gioco all'avanguardia. Grazie al suo design ultra-sottile e alle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione delle immagini e dell'audio, la smart TV LG QNED è un investimento di valore per coloro che cercano il massimo dal proprio sistema di intrattenimento domestico.

Attualmente in offerta a soli 879,99€, questa smart TV LG QNED da 65 pollici rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'immagine eccezionale, prestazioni di gioco ottimali e una vasta gamma di contenuti in streaming. Con le sue funzionalità all'avanguardia e il design elegante, vi immergerà in un'esperienza visiva di altissimo livello.

