Professione Influencer: 9 errori da evitare

Pensare che le piattaforme abbiano delle barriere di ingresso.

Ci sono influencer che non badano all’accento del loro parlato, non hanno un aspetto fisico come quello dei grandi attori di Hollywood, non sono ricchi e famosi e non si sono mai mostrati in video prima della loro comparsa. Insomma, dei veri e propri “signori nessuno”.

Eppure sono influencer incredibili.

Paura di buttarsi. La paura di mettersi in gioco. Anche questo è un pessimo errore, forse uno dei più gravi. Si ha sempre paura di non essere abbastanza. Abbastanza bravi, abbastanza esperti, abbastanza tutto.

La verità è che tutti hanno paura, ma non paura di fallire…ma paura di farcela. È un limite della mente, ma della mente di tutti e che fa parte della programmazione mentale impartita dai propri genitori o in età adulta dagli amici, dai partner, da tutti.

Per rendere al meglio questo concetto, riportiamo un passaggio del film Coach Carter, (dovrebbe essere ancora disponibile su Netflix):

“La nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati. La nostra più grande paura è quella di essere potenti al di là di ogni misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità che più ci spaventa. Ci chiediamo, chi sono io per essere brillante, bellissimo, pieno di talento e favoloso? In realtà, chi sei tu per non esserlo?

Non c’è niente di illuminato a sminuire se stessi in modo che altre persone non si sentano insicure vicino a te. Siamo tutti nati per brillare come fanno i bambini. Siamo nati per manifestare la gloria che è dentro di noi. Non solo in alcuni di noi, ma in tutti noi. E mentre lasciamo che la nostra luce risplenda, inconsciamente diamo agli altri la possibilità di fare altrettanto. E quando siamo liberati dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.”