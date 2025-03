Pulizia senza pensieri con Dreame X40 Ultra Complete, oggi IN SCONTO!

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon è ufficialmente iniziata, e tra le promozioni più interessanti spicca il robot aspirapolvere Dreame X40 Ultra Complete, ora disponibile su Amazon a soli 899€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 999€. Se desiderate scoprire altre offerte imperdibili, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione.

Dreame X40 Ultra Complete, chi dovrebbe acquistarlo?

Dreame X40 Ultra Complete rappresenta una delle soluzioni più avanzate per la pulizia automatica della casa. Grazie alla sua aspirazione potente da 12.000 Pa, riesce a rimuovere con estrema efficacia polvere, sporco ostinato, peli di animali e residui di ogni tipo. Il sistema di pulizia è completato dalla spazzola laterale sollevabile e dai moci rimovibili e rialzabili automaticamente, che consentono di proteggere tappeti e moquette dall'umidità.

Un altro punto di forza è la tecnologia MopExtend RoboSwing, che permette ai panni rotanti di estendersi di oltre 10 mm, raggiungendo zone difficili come angoli o spazi sotto i mobili bassi. La spazzola laterale, anch'essa rialzabile, raggiunge una profondità di 4 cm per garantire una pulizia più completa e approfondita.

Grazie al sistema di manutenzione automatica, il robot pulisce da solo sia i moci che il vassoio di lavaggio utilizzando acqua calda a 70 °C, eliminando batteri, odori e residui. Il tutto è regolabile tramite app, con ben quattro livelli di temperatura disponibili.

La tecnologia OmniDirt di rilevamento intelligente consente di adattare la pulizia in base al tipo di sporco rilevato, intervenendo con maggiore intensità sulle zone più difficili e ripulendo automaticamente i moci tra un ciclo e l'altro. Un sistema pensato per lasciarvi sempre con i pavimenti perfettamente igienizzati, senza alcuno sforzo manuale.

A soli 899€, Dreame X40 Ultra Complete è oggi una delle migliori occasioni della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per chi desidera investire in un robot aspirapolvere top di gamma, capace di gestire in autonomia ogni aspetto della pulizia domestica.

