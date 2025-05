Il nuovo Dreame H15 Pro Heat lava con l’acqua calda e ragiona con l’AI

Dreame ha annunciato il lancio in Italia del nuovo H15 Pro Heat, un aspirapolvere wet&dry che introduce per la prima volta nella gamma il lavaggio con acqua calda fino a 85 °C. Il dispositivo è già disponibile a un prezzo di 699 euro, con uno sconto di 100 euro per i primi acquirenti.

Il nuovo modello si distingue per un approccio orientato alla tecnologia termica e alla pulizia intelligente, portando migliorie concrete rispetto alla versione precedente. A colpire non è solo l’aumento della potenza di aspirazione (22.000 Pa), ma soprattutto l’introduzione di un sistema di lavaggio a caldo e di un’autopulizia profonda che sfrutta acqua a 100 °C, con un algoritmo che adatta automaticamente le modalità di pulizia in base al tipo e alla quantità di sporco rilevato.

Rispetto all’H15 Pro recensito lo scorso anno, le differenze sono significative. La capacità di lavaggio a caldo consente di affrontare macchie oleose e incrostazioni con maggiore efficacia, garantendo risultati visibili anche su superfici delicate come il legno. Il sistema ThermoRinse raggiunge i 55 °C sul pavimento e impiega una soluzione detergente compatibile con l’acqua calda, in grado di triplicare l’efficacia rispetto ai modelli precedenti.

Tra le innovazioni più evidenti c’è il nuovo braccio robotico GapFree AI DescendReach, capace di colmare automaticamente il vuoto tra la testina e il battiscopa, riducendo lo spazio di mancata copertura a zero. Questa funzione elimina la necessità di passaggi manuali aggiuntivi nei bordi e consente una pulizia più continua anche negli angoli difficili.

Il sensore RGB migliora anche la precisione nella rilevazione dello sporco. Secondo i dati di Dreame, è cinque volte più sensibile rispetto ai sensori termici delle versioni precedenti e adatta in tempo reale la potenza di aspirazione, passando automaticamente da modalità standard a potenziata in presenza di liquidi o residui più densi.

Caratteristica Dreame H15 Pro Dreame H15 Pro Heat Potenza aspirazione 21.000 Pa 22.000 Pa Autonomia max (mod. silenziosa) 55 minuti 72 minuti Lavaggio a caldo No Sì, fino a 85 °C Autopulizia rullo Standard Immersiva a 100 °C Braccio robotico anteriore No Sì, AI DescendReach Rilevamento sporco Sensore termico Sensore RGB, 5x più preciso Testina di lavaggio Doppio bordo Triplo bordo GapFree Navigazione sdraiata 180° Sì Sì, con controllo via app Sistema trazione GlideWheel Assistenza passiva Motorizzata, bidirezionale Asciugatura rullo No Aria calda: 5 min a 90 °C o 30 min a 85 °C Capacità serbatoio acqua pulita 780 ml 800 ml Capacità serbatoio acqua sporca 700 ml 650 ml (400 ml in modalità sdraiata) Peso 6,2 kg 6,2 kg Batteria 6 × 5000 mAh 6 × 5000 mAh Controllo da app No Sì, via Dreamehome Prezzo di listino 699 € 699 €

Sul piano dell’ergonomia, H15 Pro Heat introduce la navigazione completamente orizzontale con angolo a 180°, controllabile tramite app Dreamehome, permettendo una pulizia semiautomatica in spazi fino a 13 cm di altezza. Il sistema GlideWheel, già presente ma ora potenziato con trazione assistita, consente un movimento fluido in entrambe le direzioni, alleggerendo il carico durante l’uso.

Altro elemento chiave è il nuovo sistema di autopulizia ThermoTub. La spazzola viene immersa in 300 ml di acqua a 100 °C e il ciclo di asciugatura avviene in modalità silenziosa con aria calda a 90 °C per 5 minuti o a 85 °C per 30 minuti. Il sensore resistivo monitora l’umidità residua per evitare danneggiamenti da asciugatura eccessiva. Un miglioramento importante rispetto all’H15 Pro, che non offriva modalità di asciugatura intelligenti né cicli ad alta temperatura immersiva.

Il rullo aggiornato è realizzato con materiali resistenti al calore, capaci di mantenere integrità e assorbenza anche dopo numerosi cicli ad alta temperatura. La testina a triplo bordo consente una pulizia simultanea su più lati, migliorando la copertura rispetto alla precedente testina a doppio bordo.

Per quanto riguarda l’autonomia, Dreame promette fino a 72 minuti in modalità silenziosa e 20 minuti con acqua calda, sfruttando una batteria da 6 x 5000 mAh (la stessa dell’H15 Pro). Il tempo di ricarica resta di circa 4 ore, con una capacità leggermente migliorata dei serbatoi: 800 ml per l’acqua pulita e 650 ml per quella sporca (400 ml in modalità sdraiata).

Il confronto tra H15 Pro e H15 Pro Heat evidenzia un salto qualitativo centrato sulla combinazione di lavaggio termico, automazione e intelligenza artificiale. Elementi come la rilevazione RGB, la navigazione app-guidata, la testina ad alta temperatura e il braccio robotico rendono il nuovo modello un’alternativa più avanzata per chi desidera ridurre il tempo dedicato alla pulizia domestica, senza rinunciare a un risultato accurato.

Per chi già possiede H15 Pro, l’upgrade può avere senso se si è spesso alle prese con sporco umido e ostinato, soprattutto in ambienti come cucina o ingresso. L’aggiunta del lavaggio a caldo e dell’autopulizia immersiva rende infatti il dispositivo più adatto a gestire situazioni impegnative senza interventi manuali.

La disponibilità è già attiva sul sito ufficiale e su Amazon, con un prezzo di lancio promozionale. Nessun accessorio extra è incluso nella confezione rispetto al passato, ma è confermata la presenza di una spazzola di ricambio, filtro sostitutivo, liquido detergente e base di ricarica.