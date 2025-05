Su eBay ci sono 3 coupon segreti per risparmiare: li conosci già?

Se siete alla ricerca di nuove occasioni per risparmiare durante i vostri acquisti online, eBay ha preparato per voi un’interessante sorpresa. Attualmente, infatti, sulla piattaforma sono attivi tre coupon che permettono di ottenere sconti significativi su numerose categorie di prodotti. Queste offerte sono perfette per chi desidera fare shopping in modo intelligente, beneficiando di riduzioni consistenti su articoli già proposti a prezzi competitivi. Che il vostro interesse sia rivolto alla tecnologia, al mondo dell’automotive o ai prodotti ricondizionati, questi codici vi garantiranno un risparmio extra molto interessante e facile da ottenere.

Coupon eBay, perché approfittarne?

Il primo coupon da tenere in considerazione è "LIKENEWM25", un codice pensato per chi è alla ricerca di articoli ricondizionati o con piccoli difetti estetici, ma perfettamente funzionanti. Questo coupon consente di ottenere uno sconto del 10% ed è valido su una vasta gamma di prodotti, tra cui quelli nuovi con difetti, ricondizionati dal produttore, ricondizionati dal venditore e anche ricondizionati certificati. L’importo massimo di sconto applicabile è di 40€, un risparmio considerevole soprattutto quando si acquistano articoli tecnologici o elettrodomestici.

Se invece il vostro interesse è rivolto alla manutenzione dell’auto o a tutto ciò che riguarda l’officina, allora il coupon "FRITAUTO25" è quello che fa per voi. Grazie a questo codice è possibile ottenere 15€ di sconto extra su numerosi articoli legati al settore automobilistico, tra cui oli lubrificanti, ricambi, attrezzi e molto altro ancora. È un’ottima opportunità per effettuare acquisti mirati, specialmente in vista di cambi stagione o per avere a disposizione i materiali necessari per la cura del proprio veicolo. Questo sconto si rivela utile per chi ama prendersi cura della propria auto in autonomia, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti scelti.

Infine, eBay dedica un coupon anche agli amanti della tecnologia con il codice "BRANDM25", che offre uno sconto del 15%, fino a un massimo di 75€. Questo codice è valido su una selezione molto ampia di prodotti tecnologici, rendendolo ideale per chi sta pensando di acquistare smartphone, tablet, accessori, dispositivi smart per la casa, cuffie o altri gadget hi-tech. È l’occasione perfetta per aggiornare il vostro equipaggiamento tecnologico o per fare un regalo, il tutto risparmiando in modo concreto. Approfittare di questi coupon è semplice e immediato: vi basterà inserirli al momento dell’acquisto per vedere subito applicato lo sconto sul totale.

