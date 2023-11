Questa friggitrice ad aria COSORI torna al MINIMO STORICO per il Black Friday!

Se cercate una friggitrice ad aria come la COSORI Lite 3,8L, di cui trovare anche la recensione sulle nostre pagine, ma con un cestello un po' più grande, allora vi consigliamo di non perdervi le attuali offerte del Black Friday di Amazon. Tra i numerosi modelli in sconto, infatti, c'è anche la COSORI CP158, che si farà apprezzare per il suo display touch digitale, per i 1700W di potenza e per il prezzo vantaggioso, sceso in queste ore a soli 109,99€.

COSORI CP158, chi dovrebbe acquistarla?

Con il suo cestello da 5,5 litri e con i suoi numerosi programmi di cottura, è un'eccellente scelta non solo per gli amanti della cucina, ma anche per coloro che hanno bisogno di un metodo di cottura veloce ed efficiente. La consigliamo infatti a chi è sempre di fretta ma non vuole rinunciare alla qualità e alla bontà dei piatti cucinati.

La capacità di 5,5 litri consente di soddisfare le esigenze di cottura in una sola volta, rendendo il prodotto ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con gli amici. Inoltre, grazie alla tecnologia Thermo IQ, questa friggitrice ad aria risulta più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un forno tradizionale. Ha un design unico con un doppio cestello che separa olio e grassi, consentendo di utilizzare l'85% in meno di olio rispetto a un forno tradizionale.

Insomma, non perdetevi l'occasione di acquistarla a soli 109.99€, perché questo modello solitamente lo si acquista a 139,99€, come dimostra lo storico prezzi di Amazon. I giorni per approfittarne stanno terminando e con essi probabilmente anche le scorte, per questo vi consigliamo di non indugiare troppo se siete alla ricerca di una buona friggitrice ad aria.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

