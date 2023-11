Offerte BOMBA sul LEGO Atari! Oltre 60€ di sconto

Le offerte del Black Friday hanno invaso anche il sito ufficiale LEGO, e fra le tantissime proposte in offerta non possiamo che segnalarvi questa meravigliosa riproduzione di un Atari 2600, storica console vintage per videogiochi. Si tratta di un'ottima idea regalo, che vi consigliamo di acquistare approfittando dell'ottimo sconto del 30%.

Grazie a questa promozione, infatti, il prezzo di questo incredibile set scende da 239,99€ ad appena 167,99€, una cifra davvero molto bassa, tenendo presente l'ottima qualità di questo set da collezione, perfetto anche da esporre nella vostra raccolta.

Vedi offerta su LEGO

Set LEGO Atari, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo fantastico set LEGO è l'idea regalo perfetta per gli appassionati di costruzioni e di retrogaming. Approfittando dell'offerta di oggi, poi, potrete anche risparmiare un bel po' sul vostro acquisto, in vista delle imminenti feste di Natale. A tal proposito, se state cercando delle idee regalo originali per tutti i gusti e per tutte le tasche, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra rassegna stampa dedicata ai regali di Natale.

Questo meraviglioso set è composto da 2532 pezzi e riproduce in maniera incredibilmente fedele ogni minimo dettaglio della console. Per un effetto ancora più realistico, sono inclusi il joystick e 3 cartucce di titoli iconici: Asteroids, Adventure e Centipede, che potrete anche inserire all'interno del LEGO Atari! Il set include anche un comodo portacartucce e tutti gli elementi per riprodurre vignette 3D ispirate ai giochi inclusi.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di acquistare questo bellissimo set LEGO Atari ad appena 167,99€ invece di 239,99€. Si tratta di un'idea regalo originale, oltre che di un'aggiunta preziosa alla raccolta di qualsiasi collezionista e amante delle leggendarie costruzioni LEGO.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina LEGO dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Scopri il nostro canale TikTok!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!