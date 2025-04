Questa smart TV da 85" trasforma il vostro salotto in un cinema, oggi a meno di META' PREZZO!

Se desiderate trasformare il vostro salotto in una vera sala cinematografica, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per la Samsung TV QE85Q60DAUXZT rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo straordinario TV QLED 4K da 85 pollici è ora disponibile al prezzo promozionale di 1.145€, con un incredibile sconto del 54% rispetto al prezzo consigliato di 2.499€. Una proposta che unisce qualità visiva d'eccellenza, dimensioni generose e funzionalità smart, il tutto in un design elegante e ultra sottile.

Samsung QE85Q60DAUXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE85Q60DAUXZT è equipaggiata con il Quantum Processor Lite 4K, in grado di ottimizzare automaticamente immagini e contenuti, offrendo una resa visiva vibrante e dettagliata in ogni scena. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, questa smart TV riesce a riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore, garantendo una fedeltà cromatica sorprendente anche con livelli di luminosità elevati. Il design AirSlim, raffinato e minimale, consente una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente, con un sistema di gestione dei cavi che riduce visivamente l'ingombro.

Non manca una componente audio di alto livello: il sistema OTS Lite (Object Tracking Sound) offre un'esperienza sonora tridimensionale, sincronizzata con l'azione su schermo, mentre la funzione Q-Symphony permette di combinare gli altoparlanti del televisore con una soundbar compatibile per un effetto surround ancora più immersivo. Il supporto ad Alexa, Bixby e Google Assistant rende la TV perfettamente integrabile in ogni ecosistema smart home.

Chi ama il gaming troverà nella Gaming Hub una piattaforma ideale per accedere rapidamente ai titoli preferiti, con Auto Low Latency Mode per una latenza minima e una Game Bar intuitiva che consente di monitorare le prestazioni in tempo reale. Tutto questo rende la Samsung QE85Q60DAUXZT una scelta eccellente sia per l'intrattenimento tradizionale che per le sessioni di gioco più intense.

Approfittare di un'offerta del genere su un prodotto di questa fascia è raro: vi consigliamo caldamente di cogliere questa occasione prima che il prezzo torni a salire. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

