Se siete alla ricerca di una soundbar premium che unisca potenza sonora e tecnologia avanzata, vi consigliamo di dare subito un’occhiata all’offerta disponibile su Amazon. Infatti, la Samsung HW-Q930F/ZF Serie Q è attualmente in vendita a soli 798€, con uno sconto eccezionale di 272€ rispetto al prezzo precedente di 1.070€. Un’occasione imperdibile per trasformare la vostra esperienza audio domestica con un dispositivo di fascia alta.

Samsung HW-Q930F/ZF Serie Q, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung HW-Q930F/ZF Serie Q è la scelta ideale per chi desidera immergersi in un audio surround cinematografico senza dover installare un impianto complesso. Grazie ai suoi 17 speaker integrati e alla configurazione 9.1.4 canali, questa soundbar offre una scena sonora incredibilmente ampia e precisa, con effetti up-firing che avvolgono l’ascoltatore da ogni direzione.

Le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X sono gestite in modalità wireless sui TV Samsung compatibili, garantendo una configurazione ordinata e senza cavi. Inoltre, la funzione Q-Symphony sincronizza perfettamente la soundbar con gli altoparlanti del TV per un suono ancora più ricco e bilanciato. Se amate i dialoghi chiari anche durante scene rumorose, la tecnologia Active Voice Amplifier Pro farà la differenza.

Per chi gioca con passione, la Game Mode Pro aggiunge un tocco tridimensionale all’esperienza ludica, mentre SpaceFit Sound Pro calibra automaticamente il suono in base all’ambiente in cui vi trovate. Il supporto a WiFi, Bluetooth, HDMI eARC e agli assistenti vocali rende questa soundbar non solo performante, ma anche estremamente versatile.

Attualmente disponibile a 798€, Samsung HW-Q930F/ZF Serie Q rappresenta un investimento di qualità per chi vuole portare il suono home theatre nella propria abitazione. Un prodotto di ultima generazione, ideale sia per l’intrattenimento che per il gaming, ora proposto a un prezzo davvero competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori soundbar per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon