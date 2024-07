Questo BELLISSIMO monitor da gaming curvo MSI è in SUPER SCONTO! (-13%)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa offrire un'esperienza visiva immersiva e prestazioni di alto livello? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon: il monitor da gaming curvo MSI MAG 345CQR è ora disponibile a soli 349€, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino di 399€, che vi permette quindi di risparmiare 50€!

Monitor da gaming MSI MAG 345CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MSI MAG 345CQR è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano un'esperienza visiva coinvolgente e prestazioni di alto livello. La curvatura 1500R del pannello VA da 34 pollici offre un'immersione totale, mentre la risoluzione UWQHD (3440x1440) garantisce immagini nitide e dettagliate. Gli appassionati di titoli competitivi apprezzeranno particolarmente la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms, che assicurano infatti gameplay fluidi e reattivi.

La copertura del 120% dello spazio colore sRGB e il supporto per 1,07 miliardi di colori lo rendono adatto non solo ai gamer, ma anche ai professionisti della grafica e del video editing che richiedono una riproduzione cromatica fedele. A tal proposito, le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker proteggono gli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo, rendendolo ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Infine, il dispositivo è dotato di porte DisplayPort 1.4a e HDMI 2.0b CEC, con un supporto regolabile e il navigatore joystick OSD per personalizzare l'esperienza.

Attualmente disponibile a 349€, il monitor da gaming curvo MSI MAG 345CQR rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca un'esperienza di gioco di alta qualità senza compromessi. La combinazione di un pannello curvo immersivo, prestazioni elevate e funzionalità pensate per il comfort dell'utente lo rendono un investimento valido non solo per i gamer più esigenti, ma anche per professionisti che necessitano di un display versatile e performante.

