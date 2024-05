Questo drone è completo di TUTTO ed è in super sconto!

Siete affascinati dal mondo della dronistica, ma il prezzo medio di questi dispositivi vi spaventa? Vi piacerebbe acquistare un drone completo di tutto, ma siete in cerca di un'occasione che vi permetta di tenere la spesa bassa? Allora questa è decisamente l'offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto il drone Potensic ATOM SE Combo, disponibile a un prezzo di 246,49€ invece di 289,99€.

Potensic ATOM SE Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il drone Potensic ATOM SE Combo è una scelta eccellente per chiunque sia alla ricerca di un drone leggero e facilmente trasportabile, senza sacrificare qualità video e affidabilità del volo. Consigliato sia per principianti che per adulti con più esperienza nel pilotaggio di droni, questo modello soddisfa le esigenze di chi desidera catturare immagini aeree nitide grazie alla sua telecamera 4K stabilizzata, ideale per foto e video di alta qualità.

Con un tempo di volo complessivo di 62 minuti, garantito da due batterie, e la capacità di resistere a venti di forza 5, è perfetto per lunghe sessioni di volo in esterni, consentendo agli utenti di esplorare e catturare immagini senza la preoccupazione di dover atterrare frequentemente per ricaricare.

Per chi cerca un'esperienza di volo ancora più avanzata, il Potensic ATOM SE Combo si fa apprezzare con la sua funzionalità di trasmissione FPV fino a 4 km, assicurando una connessione stabile per riprese aeree distanti. La facilità di controllo è garantita poi dal sistema di volo SurgeFly che offre diverse modalità di volo per adattarsi a ogni necessità, sia che si tratti di un volo tranquillo per riprese video sia che si preferisca l'adrenalina del volo sportivo a velocità massima.

